Nah Lho! Ahmad Dhani Cari EO yang Pernah Undang Once

Hubungan Ahmad Dhani dan Once kembali menjadi sorotan. Terbaru, Ahmad Dhani tengah mencari data EO (event organizer) yang pernah mengundang Once manggung dalam beberapa waktu belakangan.Pendiri sekaligus pimpinan grup musik Dewa 19 ini mengunggah screenshot di Instagramnya yang meminta petinggi WAMI (Wahana Musik Indonesia) yang merupakan lembaga manajemen kolektif tempat Dhani bernaung."Tolong siapin data EO yang ngundang Once. Ada ga?" tanya Ahmad Dhani ke Meidi selaku general manager Wahana Musik Indonesia ( WAMI)"Kita lagi cariin, karena banyak yang gak lapor," ujar MeidiBeberapa waktu lalu, Ahmad Dhani pernah menyebut jika pihak Once tidak pernah membayar royalti saat membawakan lagu-lagu milik Dewa 19. Lantas mantan vokalis Dewa 19 itu angkat bicara terkait hal tersebut"Kalau soal kompromi pribadi, itu lain lagi, tidak berdasarkan aturan, berdasarkan pertemanan aja. Kalau kompromi pribadi tentu bisa, antar teman, tapi itu bukan aturan," ujar Once.Menurutnya Once, pihaknya tengah menyelesaikan persoalan dengan Ahmad Dhani terkait royalti agar masalah tersebut dapat dituntaskan.Sementara itu, Ahmad Dhani menegaskan mengenai persoalan royalti lagu-lagu Dewa 19 yang dalam beberapa waktu lalu yang sempat disinggung oleh Once. Ahmad Dhani menyebutkan jika permasalahan royalti dan izin membawakan lagu Dewa 19 bukan pada Once, melainkan ranah penyelenggara acara.Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan Once terkait izin membawakan lagu garapan Ayah Al El Dul tersebut."Itu bukan ranah Once, itu ranah EO. Once tidak mempunyai wewenang untuk bayar royalti tetapi EO yang harus bayar," ujar Dhani.