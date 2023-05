Pekan Ini, "Tak Segampang Itu" dari Anggi Marito Diputar di Spotify Lebih Banyak dari "Yellow" Coldplay

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Demam Coldplay akan manggung di Jakarta nampaknya berdampak pada meningkatnya angka streaming lagu "Yellow" di Spotify, region Indonesia. Namun, peningkatan itu tak cukup banyak untuk menggeser lagu "Tak Segampang Itu" dari Anggi Marito. Urutan lagu diambil berdasarkan chart mingguan Spotify pada 19 Mei - 25 Mei 2023. Angka streaming yang disajikan merupakan angka global. Berikut peringkatnya:1. Anggi Marito - Tak Segampang Itu diputar lebih dari 97,5 juta kali sampai hari ini2. Raim Laode - Komang diputar lebih dari 131,2 juta kali sampai hari ini3. Mahalini - Sial diputar lebih dari 133,8 juta kali sampai hari ini4. Miley Cyrus - Angels Like You diputar lebih dari 440,9 juta kali sampai hari ini5. FIFTY FIFTY - Cupid - Twin Ver. diputar lebih dari 298,7 juta kali sampai hari iniCupid-Twin Ver. harus turun satu peringkat minggu ini, setelah bertahan selama tiga di posisi keempat. Menyusul kesuksesan dari single ‘Cupid’, girl group yang memulai debut pada November 2022 ini akan mengisi soundtrack untuk film ‘Barbie’. Nantinya FIFTY FIFTY akan berkolaborasi dengan rapper asal Amerika, Kali, untuk single berjudul ‘Barbie Dreams’. Lagu soundtrack ini akan resmi diluncurkan bersama dengan filmnya pada 21 Juli mendatang. Selain FIFTY FIFTY, deretan musisi lain seperti Dua Lipa, Charli XCX, Lizzo dan lainnya juga akan mengisi album soundtrack untuk film ini.6. Alan Walker, Emma Steinbakken - Not You diputar lebih dari 24,4 juta kali sampai hari iniLagu yang dirilis pada Desember 2021 ini berhasil naik 11 peringkat dan masuk ke daftar lagu teratas di tangga lagu Spotify Indonesia. Lagu ini merupakan bagian dari album kedua Alan Walker yang bertajuk ‘World of Walker’. Pada lagu ini, Walker menggandeng penyanyi muda asal Norwegia, Emma Steinbakken. Single ini mengisahkan tentang cinta terpendam namun tak berbalas, meskipun orang tersebut telah mencintai orang lain.7. Aziz Hedra - Somebody’s Pleasure diputar lebih dari 33,5 juta kali sampai hari ini8. Awdella - Tertawan Hati diputar lebih dari 112,3 juta kali sampai hari ini9. Coldplay - Yellow diputar lebih dari 1,6 miliar kali sampai hari iniBand rock legendaris asal London, Coldplay akan mengadakan konser pertamanya di Indonesia pada 15 November mendatang sebagai bagian dari tur dunia ‘Music of the Spheres’. Seiring dengan antusiasme masyarakat Indonesia menyambut perhelatan tersebut, single berjudul ‘Yellow’ dari album ‘Parachutes’ yang dirilis 23 tahun lalu berhasil masuk ke dalam 10 besar tangga lagu mingguan Spotify Indonesia. Sang vokalis, Chris Martin, memilih ‘Yellow’ sebagai judul lagu karena kuning adalah warna yang indah dan terdengar tepat untuk lirik lagunya.10. Raissa Anggiani - Kau Rumahku diputar lebih dari 103,6 juta kali sampai hari ini