Festival Musik Head in the Clouds Jakarta akan Kembali Digelar Tahun Ini

Festival musik Head in the Clouds (HITC) akan kembali digelar di Jakarta usai penyelenggaraan pada Desember 2022 lalu. Hal tersebut diumumkan pertama kali oleh 88rising dalam sebuah unggahan media sosial Selasa,7 Maret 2023."Jakarta,We Are Coming Back," tulis @88rising dalam foto yang diunggah via akun Twitter.Sementara itu, festival musik Head in the Clouds di hari yang sama juga menunggah foto di akun Instagramnya @hitcjakarta dengan tulisan yang jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yakni " Jakarta, kami datang kembali".Cuitan dari kedua akun tersebut memicu reaksi antusias dari para penggemar. Sebagian besar penggemar mengaku tidak sabar menantikan kabar lanjutan dari pengumuman singkat tersebut. Warganet juga meramaikan kolom komentar dengan menulis daftar musisi internasional yang diharapkan bergabung sebagai penampil HITC di akun Instagram @hitcjakarta"I can't wait for the line up ," tulis salah satu pemilik akun bernama @nthendrawan"Keshi New Jeans please," kata pemilik akun bernama @joyyaaaaa"Don't forget to invite Jackson Wang too," ujar pemilik akun bernama @kkdcntkMeski demikian, hingga saat ini belum ada kabar resmi mengenai tanggal dan lokasi HITC mendatang. Promotor juga belum merilis deretan musisi yang akan bergabung dalam festival musik tersebut.Head in the Clouds 2022 Jakarta digelar di Community Park PIK 2 pada 3-4 Desember 2022. Festival musik tersebut diramaikan dengan penampilan musisi lintas negara yang terbagi dalam dua panggung terpisah, yakni 88 Stage dan Double Happiness Stage.Beberapa di antaranya yakni Rich Brian, NIKI, Yoasobi, Warren Hue, hingga Stephanie Poetri. Kemudian, Joji, (G)I-DLE, eaJ, Zico, Jackson Wang, dan Voice of Baceprot (VoB) juga ikut tampil dalam gelaran tersebut.Sedangkan, harga tiket HITC 2022 Jakarta kala itu dipatok mulai Rp2,95 juta hingga Rp11,6 juta. Tiket tersebut terbagi menjadi beberapa kategori dengan fasilitas dan keunggulan masing-masing.(Natania Rizky Ananda)