James Arthur Lepas Single Baru "Blindside"

Menyusul kembalinya baru-baru ini dengan karya musik baru, penyanyi-penulis lagu James Arthur menyajikan lagu baru "Blindside." Video musik "Blindside" turut melibatkan sutradara top Tim Mattia."Blindside" adalah James dalam performa terbaiknya, menampilkan chorus top-down yang mematikan dan vokal yang kuat.“'Blindside' adalah lagu yang ingin saya tulis selama bertahun-tahun, tentang jatuh cinta dengan orang yang tepat di waktu yang salah. Ini adalah lagu yang energik dengan lirik sedih dan sangat cocok dengan style baru saya yang lebih raw,” ujar James dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.Tim Mattia, sutradara yang juga membesut video musik "Somebody Else" dari The 1975 terkesan dengan proyek "Blinside" yang emosional.“Blindside adalah trek yang raw dan emosional, dan ketika James dan saya berbicara tentang bagaimana lagu ini ditulis, dan makna di balik liriknya, saya langsung tahu kami harus mengabadikan beberapa penampilan epik darinya, melanjutkan nuansa Americana dari video kami sebelumnya untuk 'A Year Ago'. Kami menggabungkan serangkaian adegan naratif yang dramatis dan emosional, menunjukkan kisah kehilangan cinta yang mendadak di dalam sebuah hubungan, dan adegan di mana James benar-benar semakin berlumuran darah dan memar seiring berjalannya lagu - perwujudan fisik dari rasa sakit emosionalnya," kata Tim Mattia.James baru-baru ini menerima penghargaan BRIT Billion yang merayakan lebih dari satu miliar streams sepanjang karier di Inggris. Dipersembahkan kepadanya secara langsung di The One Show BBC, penghargaan tersebut menempatkannya di jajaran elit, bersama penerima penghargaan lainnya termasuk ABBA, Anne-Marie, Coldplay, Ellie Goulding, George Ezra, Lewis Capaldi, Mariah Carey, Rita Ora, Sam Smith & Whitney Houston.Artis kelahiran Middlesbrough yang baru menerima sertifikasi Brit Billion ini telah mencetak 4 album top 10, dengan Back From The Edge (2016) mencapai posisi Nomor 1 dan selama karirnya telah berkolaborasi dengan orang-orang seperti Anne-Marie, Sigala, Rudimental, Marshmello & banyak lagi.James adalah salah satu artis streaming terbesar di dunia, dengan lebih dari 37 juta pendengar bulanan di Spotify. "Say You Won't Let Go" menjadi hit terobosannya di AS. Single ini secara resmi menjadi lagu yang paling banyak diputar di Inggris pada tahun 2016 dan telah dinikmati melalui 4 miliar streams, sementara video resmi lagu tersebut telah mencapai 1,5 miliar views di YouTube. Awal tahun ini, lagu tersebut menjadi RIAA Diamond Single pertamanya dengan 10 juta certified unit – menjadikan James salah satu dari hanya 100 penerima sertifikasi RIAA Diamond Single dalam sejarah program tersebut.James Arthur saat ini berada di studio mengerjakan rekaman baru.