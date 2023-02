Nadin Amizah dan Bilal Indrajaya Meriahkan Lebih Dekat Festival

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lebih Dekat Festival menghadirkan ragam aktivitas. Acara yang digelar dalam rangka ulang tahun Gramedia ke-53 itu menggabungkan pertunjukan seni, musik dan literasi selama empat hari.Sejumlah rangkaian acara dimulai sejak 2 Februari yang dilanjutkan acara bincang-bincang seputar penulisan keesokan harinya. Taman Baca Masyarakat DKI Jakarta bakal menghadirkan kegiatan menarik seperti Kupas Naskah, dan bincang-bincang yang bisa diikuti oleh para penulis muda Indonesia yang ingin belajar.Di tanggal 4 dan 5 Februari, para pengunjung bisa menikmati beragam talkshow inspiratif yang dihadirkan oleh para penggiat literasi ternama Indonesia, dan penampilan musik. Penyanyi Bilal Indrajaya bakal tampil di Gramedia Matraman, Jakarta pada 4 Februari 2023.Akan ada juga talkshow bertema "Let's Talk About Working Woman Stories in Metropop" oleh Nina Ardianti (The Dating Game) dan Almira Bastari (Home Sweet Loan), Meet and Greet dengan para penulis dari Gagas Media, dan bedah Buku Rumus Juara oleh Mischka dan Devon."Sebuah bangsa akan maju, jika tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur peradaban. Dengan membangun perpustakaan dan menyediakan berbagai informasi, bacaan, literasi yang mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Itulah posisi dan peran strategis Gramedia di tengah perkembangan Indonesia seperti saat ini," kata Priyo Utomo selaku CEO Group of Retail and Publishing Gramedia di Jakarta.Legenda kuliner Indonesia, Sisca Soewitomo juga akan hadir memeriahkan acara dengan menggelar demo memasak pada 5 Februari 2023. Di hari yang sama, dihadirkan acara bincang-bincang bersama penulis Puty Par (Tips PDKT Sama Diri Sendiri), HeloBagas (Nanti Juga Sembuh Sendiri), dan Valerie Patkar (Tebar Cinta Dengan Cerita).Nadin Amizah bakal tampil pada Minggu, 5 Februari 2023 di Gramedia Matraman. Karya-karya milik visual artist asal Depok, Herzven juga turut dipamerkan dalam acara yang berkolaborasi dengan Bank BTN ini."Gramedia bekerjasama dengan Forum Taman Baca Indonesia juga memberikan donasi pelanggan berupa paket buku ke-53 titik kota di Indonesia. Pada momen ini Gramedia juga menyalurkan Donasi Wakaf Alquran sebanyak 1000 Al Quran untuk 10 lokasi pesantren yang membutuhkan," tutupnya.