Pengalaman Tak Terlupakan Ramengvrl Manggung di Thailand dan Vietnam

Setelah lebih banyak di rumah akibat pandemi, Ramengvrl mengaku senang mulai kembali beraktivitas menyapa penggemar dari panggung ke panggung. Belum lama ini, Ramengvrl berkesempatan manggung di Thailand dan Vietnam.Pelantun "Whachu Mean" ini tak menyangka dengan respons penikmat musik hip hop di sana, terutama di Vietnam. Penyanyi bernama asli Putri Estiani ini kagum dengan pergerakan musik hip hop di Vietnam."Setelah dua tahun tertahan, sekarang mulai tur-tur lagi. Aku cukup kaget dengan audiens di Vietnam dan Thailand lumayan hype. Mereka tahu cara bersenang-senang. Karena mungkin industri hip hop di sana lebih jalan. Bahkan di acara tv nasional mereka ada acara rap," kata Ramengvrl di peluncuran The Next Level of Martell.Tak hanya melakoni tur luar negeri, jadwal padat di dalam negeri juga menanti Ramengvrl. Dia sebelumnya melakoni tur di sejumlah kota dengan dukungan Martell yang merupakan salah satu rumah cognac tertua di dunia. Kebetulan, Ramengvrl ditunjuk Martell sebagai Local Swift Icon."Sangat penting bagi kami untuk menjaga kualitas dan authenticity yang sudah diwariskan turun temurun, termasuk memilih brand ambassador seperti RamenGvrl," kata Amaury Martell.Selain menjalani tur di Indonesia, RamenGvrl bakal menyiapkan lagu baru yang bertema tentang meminum alkohol dengan bertanggung jawab. Sebelumnya, lagu terbaru RamenGvrl yang berjudul "Onto The Next" mendapat sokongan dari Martell."Lagunya sudah dirilis itu emang lagu aku, 'Onto the Next' dan disupport oleh Martell, cuma kalau lagu yang memang kayak misal dedicated kita bikin berdua, terus temanya drink responsibly atau apa, kita masih belum tahu, it's still in the works," tuturnya.