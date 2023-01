Seni Melanjutkan Hidup di Lagu Terbaru Jaz, 'Move On Tutorial'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jaz merilis lagu terbaru berjudul "Move On Tutorial". Single ini hadir setelah Jaz merilis album bertajuk Transisi pada pertengahan 2022.Album Transisi menunjukkan transformasi Jaz yang semakin dewasa dan matang dalam bermusik. Begitu juga lagu "Move On Tutorial" yang mengajak pendengarnya untuk move on alias melangkah melanjutkan hidup."Setelah album Transisi yang banyak menghadirkan eksperimen dari segi musik, rasanya lagu ini pas banget untuk menggambarkan bahwa aku move on ke fase berikutnya. Jadi, ini memang transisi perjalanan musik Jaz," kata Jaz dalam keterangan tertulisnya.Jaz menyerahkan interpretasi lagu ini ke pendengarnya. Bisa dimaknai soal melanjutkan hidup dalam sisi percintaan, bisa juga persoalan hidup lain."Setiap orang pasti pernah sedih dan tersakiti. Tapi, suatu saat, rasa sakit hati itu akan hilang dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Entah itu dalam bentuk seseorang atau situasi yang baru. Untuk mengingatkan akan hal itulah, lagu ini lahir," ujar."Move On Tutorial" diciptakan oleh musisi Kaleb J. Tak butuh waktu lama bagi Jaz dan Kaleb J merampungkan kolaborasi mereka. Dari beberapa lagu ciptaan Kaleb J yang ditawarkan kepadanya, lagu ini langsung membuatnya jatuh cinta."Awalnya, aku ditanya, lagu seperti apa yang sedang aku dengarkan belakangan ini dan aku kasih beberapa judul lagu. Dari situ, mereka menangkap gaya musik seperti apa yang aku suka dan memberikan lagu ini. Musik dan temanya memang aku banget, tapi ada sedikit perubahan dari lagu-lagu yang terdahulu karena beat-nya terdengar seksi dan menghentak. Serunya kerja sama dengan teman baru adalah nuansa segar yang dihadirkan," paparnya.Single "Move On Tutorial" sudah bisa didengar di platform musik digital mulai 23 Desember 2022. Jaz berharap langkah bermusiknya semakin cerah an terus melaju di tahun ini."Aku berharap di tahun 2023 apresiasi terhadap musik akan bisa lebih besar lagi. Menuju ke arah yang lebih baik, sesuai dengan single aku sekarang: move on. Selain itu, aku ingin mewujudkan cita-citaku untuk konser di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei," tutupnya.