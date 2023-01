Lima Tahun Berkarya, Band FLEUR! Memutuskan Bubar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Kabar yang tidak bahagia datang dari grup musik FLEUR!. Setelah berkarya selama lima tahun, band yang beranggotakan tiga orang perempuan ini memutuskan untuk bubar di akhir 2022 lalu."Setelah berjalan lima tahun sejak bermula sebagai Flower Girls, kami mau mengumumkan perjalanan FLEUR! berhenti di akhir tahun ini," kata FLEUR! saat pengumuman di Instagram beberapa waktu lalu.Band bergenre rock ini juga mengungkapkan bahwa lima tahun berkarya merupakan waktu yang tidak sebentar dan selama lima tahun tersebut merupakan perjalanan yang seru.Band FLEUR! juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang sudah setia mendukungnya selama ini.“Lima tahun memang bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang sebentar untuk banyak hal yang sudah kami kerjakan selama ini," kata FLEUR!"Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah support FLEUR! dengan datang menonton, membeli karya-karya kami dari CD, merchandise, kaset, hingga album digital dan pertunjukan online FLEUR!. We love you!" tutup mereka.Pengumuman tersebut menjadi tanda perpisahan mereka. Sontak postingan tersebut dibanjiri komentar dari berbagai musisi Indonesia hingga para penggemarnya."Danke Fleur & the genk," ucap Saleh Husein, personel White Shoes & The Couples Company."Thank you Fleur. Beruntung sekali bisa melihat kalian main bareng Dara Puspita di Sync Fest," ujar Jimi Multhazam, vokalis The Upstairs."Terima kasih, FLEUR!" kata Diskoria Selekta."Tetep sayang banget sama band kaka2 flower girls iniii," ucap Chiki Fawzi.