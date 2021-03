Aldiv Bangga Nyanyikan Lagu Badai Eks Kerispatih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses dengan lagu "Tinggalkan Rasa", penyanyi Aldiv merilis single terbaru berjudul "Tuhan Kirimkan Hatimu". Lagu ini diciptakan oleh Badai eks Kerispatih.Bisa kembali bekerjasama dengan Badai membuat Aldiv bangga. Dia sudah mengidolai Badai sejak dulu dan sekarang bisa menyanyikan lagu ciptaannya."Perasaanku sangat senang sekali saat menggarap lagu 'Tuhan Kirimkan Hatimu' ini. Karena lagu ini ciptaan Mas Badai yang lagu-lagunya sudah aku nyanyikan dari kecil," kata Aldiv dalam keterangan tertulisnya.Lagu "Tuhan Kirimkan Hatimu" dirilis di bawah naungan Dumeca Records. Aktor Ferry Ardiansyah yang menjadi salah satu bos Dumeca Records berharap single kedua Aldiv itu bisa mengikuti jejak lagu sebelumnya yang mendapat respons positif."Diproduksi secara serius dari hati, dipromosikan secara blusukan dan gerilya, berbekal semangat nothing to lose karena 'If we never tried it, then we will never know when we were successful," kata Ferry.Lagu "Tuhan Kirimkan Hatimu" berkisah tentang tentang kekaguman seorang lelaki kepada perempuan yang tulus memberikan cintanya. Butuh waktu sebulan untuk menyelesaikan proses rekaman lagu "Tuhan Kirimkan Hatimu" di Key Music Studio."Bertemakan romantis, lirik yang berbicara dan nada yang easy listening membuat aku takjub dengan karya Mas Badai," kata Aldiv.(ELG)