Sounds From the Corner Galang Donasi 100 Juta untuk 100 Pekerja Musik Terdampak Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kolektif musik Sounds From the Corner, yang lebih kita kenal lewat konten pertunjukan musik yang diunggah ke YouTube, kini membuat sebuah kampanye bertajuk "100 Untuk 100".Kampanye ini menggalakan donasi yang diharapkan mencapai Rp100 juta, dan akan dibagikan secara merata kepada 100 pekerja musik terdampak.“Sejak awal pandemi, Industri pertunjukkan musik jadi pertama yang ‘terpaksa tutup’ dan kemungkinan besar jadi yang terakhir dibuka, ketika mimpi buruk ini berakhir. Melalui 100 Untuk100, kami ingin sedikit bantu meringankan beban kawan-kawan pekerja musik se-Indonesia,” jelas Teguh Wicaksono, co-founder Sounds From The Corner. “Eksistensi Sounds From The Corner sangat amat bergantung kepada scene lokal, kami harap ini bisa jadi simbol rasa terima kasih kami 9 tahun terakhir,” sambungnya.Program ini akan berlangsung selama dua bulan, Agustus dan September 2021. Pada Agustus, program ini akan menyalurkan dana kepada 50 penerima bantuan, dan 50 sisanya di bulan September.Untuk melakukan proses aplikasi, verifikasi, dan distribusi dana, Sounds From the Corner menjalin kemitraan dengan Bagirata (www.bagirata.id).“Sejak awal pandemi, Industri pertunjukkan musik jadi pertama yang ‘terpaksa tutup’ dankemungkinan besar jadi yang terakhir dibuka, ketika mimpi buruk ini berakhir. Melalui 100 Untuk100, kami ingin sedikit bantu meringankan beban kawan-kawan pekerja musik se-Indonesia,”jelas Teguh Wicaksono, co-founder Sounds From The Corner. “Eksistensi Sounds From TheCorner sangat amat bergantung kepada scene lokal, kami harap ini bisa jadi simbol rasa terimakasih kami 9 tahun terakhir,” sambungnya.Pertanyaan lebih jauh bisa dilayangkan via email ke [email protected] (ASA)