Groove Armada siap buat penggemar berpesta di Mola Chill Fridays

Mola Chill Fridays akan menghadirkan Groove Armada yang akan memainkan musik-musik dansa langsung dari London pada Jumat malam mulai 21.00 WIB.Duo musisi elektronik asal Inggris ini akan menyulap rumah menjadi klub pesta pribadi, melalui karya mereka yang bergenre musik house dan trip hop dan disebut sebagai karya klasik musik dance electronic dunia."Penampilan Groove Armada pada Jumat malam ini di Mola Chill Fridays sekaligus menandai bahwa #MolaChillAudition akan ditutup pada 24 September 2021," kata perwakilan Mola Mirwan Suwarso pada Jumat.Di masa transisi musik analog ke digital pada era akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, Groove Armada, tak pernah absen berada di klub dan geek party ternama dunia dari Ibiza hingga Singapura.Dimotori Andy Cato dan Tom Findlay, Groove Armada memiliki lagu signature "I See You Baby" yang melambungkannya pada 1999. Dua lagu mereka bahkan mendapat nominasi Best Dance Recording di Grammy Award 2003 dan 2004, masing-masing untuk lagu "Superstylin" dan "Easy".Mereka kembali unjuk gigi melalui album Black Light (2010) dan mendapat nominasi Best Dance/Electronic Album di Grammy Award 2011.Legenda dance music ini juga pernah menghebohkan Jakarta saat tampil di sebuah klub ternama ibukota. Karya terbaru mereka yang juga asyik untuk disimak adalah lagu “Lover 4 Now” (feat. Todd Edwards) dari album "Edge of the Horizon" yang rilis pada Oktober 2020.Sementara itu, Mola juga siap menghelat Mola Chill Festival London di tanggal 29 Oktober."Setelahnya, proses pemilihan bakat musik Indonesia yang akan diberangkatkan ke Inggris dan mengisi acara Mola Chill Festival London akan dilakukan. Seperti yang sudah diinformasikan, proses penjurian melibatkan juri-juri internasional dan diumumkan secara live minggu depan," imbuh Mirwan.