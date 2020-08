Metallica Gelar Konser Perdana Secara Drive-In

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band Heavy Metal Amerika Serikat, Metallica, akan menggelar konser Encore Drive-In Nights pada 29 Agustus 2020. Konser tersebut digelar secara drive-in di Alameda County Fairgrounds, Pleasanton dan West Wind Solano Drive-In."Kami bersiap untuk merekam pertunjukan langsung," kata drummer Metallica, Lars Ulrich, melalui media sosialnya, dikutip NBC Bay Area, Selasa 11 Agustus 2020.Lars Ulrich mengatakan, penampilan Encore Drive-In ini nantinya akan menjadi pertunjukan perdana Metallica setelah setahun tidak naik panggung. Hal ini lantaran pandemi covid-19 atau virus korona baru."Konser ini hanya untuk Anda," sambung Lars Ulrich.Adapun tiket konser Encore Drive-In dibanderol dengan harga USD115 atau setara Rp1.7 juta untuk setiap mobil. Tiket rencananya mulai dijual perdana pada Jumat 14 Agustus 2020.Dalam konser tersebut, para penontonnya diminta untuk mengikuti protokol jarak sosial selama pertunjukan. Selain disuguhkan dengan penampilan Metallica, penontonnya juga mendapatkan empat unduhan S & M2 Metallica, album dan konser live Metallica besama San Francisco Symphony.Metallica merupakan band heavy metal asal Amerika Serikat. Grup musik ini ini pertama kali didirikan dengan nama The Young of Metal Attack pada 1981. Sejak debutnya, Metallica sudah merilis beberapa album di antaranya Ride The Lightning (1984), And Justice For All (1988), Metallica (1991) hingga Hardwired To Self-Destruct (2016).(ELG)