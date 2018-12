Lay EXO Rilis Lagu Natal "When It's Christmas"

Sukses memulai debutnya pada Oktober lalu dengan album NAMANANA, Lay EXO kini merilis singel spesial Natal berjudul When It's Christmas. Menurut agensi SM Entertainment, lagu ini memuat melodi piano emosional yang berpadu dengan vokal Lay yang lembut.Lirik lagu berbicara tentang tahun-tahun ke belakang yang begitu panjang dan melelahkan. Lagu ini juga menggambarkan Lay mengucapkan salam Natal hangat.When It's Christmas dikomposisi dan diaransemen oleh Lay bersama produser DJ White Shadow, Pink Slip, dan Anthony Russo. Lagu When It's Christmas akan dirilis sehari sebelum perayaan Natal, tepatnya pada 24 Desember 2018 waktu Korea Selatan.Tahun lalu, Lay mengejutkan penggemarnya dengan merilis album digital spesiap Natal berjudul Winter Special Gift. Album tersebut dirilis bersama dengan singel utama Goodbye Christmas.Selain Lay EXO, beberapa grup K-pop juga merilis singel bertema Natal di antaranya TWICE dengan Merry & Happy dan Red Velvet dengan Wish Tree.Dalam waktu dekat, Kai EXO juga akan mengumumkan debut solo. Pada November lalu, EXO merilis album baru Don't Mess Up My Tempo.(ELG)