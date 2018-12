Jokowi Diundang ke Konser Judas Priest di Jakarta

Grup metal asal Inggris, Judas Priest, sempat mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam konser tunggal perdana mereka di Indonesia akhir tahun ini. Menurut pihak promotor Rajawali Indonesia Communication, undangan ini telah diteruskan secara formal dan mendapat jawaban dari pihak Istana."Kami sudah mengirimkan undangan resmi kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konser perdana Judas Priest di Indonesia. Alhamdulillah hal itu disambut dengan sangat baik oleh pihak Istana dan Bapak Jokowi," kata Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali, dalam pernyataan resmi.Anas menyebut pihaknya telah bertemu langsung dengan Jokowi. Menurut Anas, Jokowi memastikan dirinya akan hadir, seandainya tidak terhalang dengan banyaknya agenda kepresidenan yang harus dipenuhi."Semoga waktunya Pak Jokowi pas. Kami sangat berharap beliau bisa hadir di konsernya Judas Priest besok Jumat," ungkap Anas.Seperti kita tahu, sejak masih menjabat sebagai Walikota Solo, Jokowi dikenal sebagai penyuka musik rock dan metal. Dia pernah datang ke sejumlah pertunjukan musik keras, antara lain Rock in Solo, Linkin Park (2011), Guns N' Roses (2012), Metallica (2017). Dia juga menyempatkan datang ke We The Fest 2017 dan 2018.Sementara itu, Judas Priest akan tampil dalam konser di Ecopark Ancol Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur musik dunia setelah merilis album Firepower pada Maret 2018. Tiketnya dijual seharga Rp650 ribu.(ASA)