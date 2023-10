Bikin Lagu Bareng, Andrea Tanzil Belajar Banyak dari Kamga

Advertisement

Andrea Tanzil merilis single terbarunya berjudul "Infinity & Beyond". Andrea mendapatkan inspirasi yang tak jauh dari kehidupannya.Lagu ini terinspirasi dari panggilannya, Andy dan juga karakter Buzz Lightyear. Bekerjasama dengan Kamga, Andrea menulis lagu yang menceritakan tentang harapan seseorang saat mencintai orang lain."Karena panggilanku ‘Andy', orang-orang pasti selalu bertanya ‘Andy yang di Toy Story?’ Dari situ, aku jadi punya ide untuk membuat lagu dengan konsep Toy Story. Kebetulan, di situ ada karakter favorit aku, yaitu Buzz Lightyear yang motonya adalah 'To Infinity and Beyond'," jelas Andrea Tanzil dalam keterangan tertulisnya."Di sini, Buzz adalah mainan kesukaan pemiliknya yang bernama Andy. Hal ini aku tuangkan ke dalam lagu yang menggambarkan perasaanku saat suka seseorang, seperti Andy yang suka dengan Buzz Lightyear. Intinya, memberi tahu orang yang kita cintai bahwa kita membutuhkannya dan ingin merasakan kebahagiaan bersamanya," jelasnya.Kehadiran Kamga sebagai co-writer menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Andrea. Dia merasa terbantu dengan kehadiran mantan personel grup Tangga itu. Andrea bersyukur, mereka punya visi yang sama mengenai lagu ini."Semua proses penulisan hingga rekaman berjalan lancar. Aku juga dapat banyak ilmu dari Kamga untuk membuat alternatif bridge, chorus, dan verse saat menulis lagu. Karena apa yang kita rasa kurang cocok di satu bagian, ternyata bisa digunakan di bagian lain," jelasnya."Infinity & Beyond" merupakan single kedua Andrea. Single pertamanya "Uneasy" berhasil masuk nominasi AMI Awards untuk kategori Artist Solo R&B/Soul Terbaik. Penyuka genre musik Jazz Bossanova ini belajar untuk bisa menyuarakan opininya saat proses pengerjaan musik dan mempertahankan pendapat.“Karena aku yang menyanyikan, jadi aku yang tahu mau dibuat seperti lagu tersebut. Dalam satu lagu, ada visi dari aku sebagai penyanyinya, visi dari penciptanya, dan visi dari Sony Music. Aku belajar untuk berkompromi dan menyamakan opini agar lagu yang aku bawakan jadi lebih bagus dan semua pihak puas dengan hasil akhirnya," paparnya.Andrea berharap lagu ini menjadi pembeda di tengah maraknya lagu-lagu melankolis. Karena itu, dia menciptakan nuansa bahagia di lagu "Infinity & Beyond" ini."Saat ini, menurut aku, lagu-lagu sedih sedang banyak didengarkan orang. Aku ingin lagu bahagia juga mendapat kesempatan dan menarik perhatian yang sama besarnya dengan lagu-lagu sedih. Untuk itu, aku merilis lagu ini agar rasa bahagia yang aku hadirkan dalam lagu ini bisa tersebar ke banyak orang" tutupnya.