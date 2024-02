Taylor Swift Menangkan Album of the Year Grammy Awards 2024

Advertisement

Album Taylor Swift bertajuk Midnights kembali memenangi Grammy Awards 2024 dalam kategori Album of the Year. Album ini membawa Taylor menang dua kali di Grammy Awards tahun ini, setelah sebelumnya berhasil menyabet Best Pop Vocal Album."Bagiku, penghargaan adalah hasil kerja, yang ingin aku lakukan hanyalah terus bisa melakukan ini," ucap Swift bahagia atas pencapaiannya.Melansir Grammy.com, album Midnights menandai kemenangan Swift ke 13. Diketahui, 13 adalah angka keberuntungannya karena ulang tahun Swift pada 13 Desember.Swift terkejut menerima penghargaan tersebut. Ia menyebut produsernya Jack Antonoff sebagai produser generasi sekali dalam satu generasi dan kolaborator Lana Del Rey sebagai artis warisan, legenda di masa jayanya saat ini.Antonoff memenangkan Grammy dalam kategori Producer of the Year dan Del Rey juga dinominasikan dalam Album Of The Year bertajuk Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd.Nominasi Album of the Year terdiri atas delapan album, di antaranya World Music Radio milik Jon Batiste, the record milik boygenius, Endless Summer Vacation milik Miley Cyrus, dan Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd milik Lana Del Rey.Kemudian, album The Age Of Pleasure milik Janelle Monáe, GUTS milik Olivia Rodrigo, SOS milik SZA, dan Midnights milik Taylor Swift yang menang dalam kategori ini.Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024.