Penonton Head In The Clouds Jakarta Keluhkan Kinerja Panitia

Para pengunjung Head In The Clouds (HITC) Jakarta mengeluh tentang kinerja dari para panita. Mereka mengeluhkan tentang peraturan dan perpindahan dari panggung 88 Stage ke Double Happinese Stage.Pelaksanaan konser HITC berlangsung di Community Park PIK 2. Kedua panggung tersebut terpisahkan oleh sungai di antaranya, dengan begitu pengunjung harus melewati jembatan yang disediakan.Terdapat tiga jembatan yang disediakan untuk bisa dilewati pengunjung. Namun, jembatan hanya dua jembatan terdekat yang bisa dilewati pengunjung yang membeli tiket kelas VIP dan Club. Sementara untuk pengunjung dengan tiket GA harus melewati jembatan utama.Pengunjung dengan tiket kelas GA mengeluhkan jarak dari jembatan utama yang memakan waktu perpindahan antara panggung selama 15 menit."Capek banget kalau mesti lewatin jembatan utama karena jaraknya jalan kaki bisa 15 menit padahal cuma mau makan," ujar salah satu pengunjung kelas GA yang tidak mau disebutkan namanya.Hal tersebut menjadi pro dan kontra antara pengunjung yang datang. Hal tersebut terlihat dari komentar di akun resmi Head In The Clouds @hitcjakarta."Kalo jembatan antar panggung bisa dipakai GA, nanti bakal desek2an karena GA banyak banget, makanya GA dibuat muter ke belakang," tulis @moharman*** dalam komen salah satu postingan HITC.Pihak dari HITC juga memberi klarifikasi tentang adanya aturan tersebut. Mereka menyebut peraturan tersebut berdasarkan anjuran dari pihak berwajib."Ini anjuran dari local authorities," balas akun @hitcjakarta.Bukan hanya itu, para pengunjung juga keluhkan adanya ketidakjelasan dari jemputan yang akan mengantar mereka ke tempat parkir. Hal tersebut dirasakan pengunjung saat setelah acara hari pertama selesai pada Sabtu, 3 Desember 2022."Good luck everyone, day 2 ga join dulu karena terlalu ribet segala macemnya, beli minum cepet habis stocknya di stage utama, padahal di stage sebelah berlimpah tapi ya jauh. Dan paling parah pas pulang, shuttlenya ga jelas, crowd controlnya juga ga ramah, ga ada line apa2, pas ditanya ini nunggu dimana setiap org jawabannya beda. Dan disitu ga ada panitia sama sekali. Kocak lu" tulis @imalfar***.Seperti yang diketahui, Head In The Clouds Jakarta hadir selama dua hari pada 3 dan 4 Desember 2022 di Community Park PIK 2, Jakarta Utara.HITC menghadirkan sederet artis keluaran label musik ternama 88rising seperti Niki, Joji, Stephanie Poetri dan lainnya.