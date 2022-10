Chen EXO Bocorkan Jadwal Perilisan Album Solo Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

oster jadwal mini album baru milik Chen EXO baru saja dirilis di berbagai media sosial milik EXO kemarin. Dalam pengumumannya itu, Chen EXO akan merilis mini albumnya yang bertajuk Last Scene.Kali ini, comeback solo Chen EXO tentunya berbeda dengan langkah yang sebelumnya. Pasalnya mini album yang akan rilis dalam waktu dekat ini merupakan mini album pertama Chen EXO setelah tiga tahun masa debut solonya.Album tersebut akan berisi enam lagu. "Last Scene" sendiri akan menjadi lagu utama dalam album solo perdananya. SM Entertainment selaku agensi dari Chen EXO mengatakan jika penggemar dapat mendengar vokal Chen yang semakin matang itu di Last Scene.“Anda akan dapat mendengar vokal Chen yang lebih matang dan musikal.”Dilansir dari beberapa situs musik, Last Scene akan dirilis pada akhir bulan Oktober ini, tepatnya Senin, 31 Oktober 2022. Sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2022, SM Entertainment memberikan sedikit bocoran tak hanya “Last Scene”, "Disappearing" pun juga digadang-gadang akan menjadi salah satu judul dari keenam lagu tersebut.Album Last Scene sendiri dirilis setelah tiga tahun ia merilis album Dear my dear pada 2019. Dengan album barunya ini, Chen EXO membuktikan kemampuan bernyanyinya yang serba bisa. Seperti yang diketahui, Chen EXO sendiri sebelumnya pernah mengisi OST drama dan berkolaborasi dengan penyanyi solo Korea lainnya.