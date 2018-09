Franz Ferdinand akan Sambangi Jakarta dan Bali Akhir 2018

Grup rock asal Skotlandia, Franz Ferdinand, telah merilis album terbaru berjudul Always Ascending pada awal Februari 2018. Pada 15 September mendatang, mereka akan mengawali rangkaian tur musik dunia dan berencana tampil di Indonesia pada penghujung tahun.Menurut keterangan pers yang diterima Medcom.id, Selasa, 11 September, Franz Ferdinand akan tampil dalam dua sesi pertunjukan di Jakarta dan Bali. Promotor kedua konser adalah Go-Live! (anak perusahaan Go-Jek) dan Stellar Events.Konser di Jakarta akan digelar di stadion tenis luar ruangan Gelora Bung Karno pada Jumat, 30 November 2018. Fourtwnty dan Elephant Kind akan menjadi penampil tamu.Konser di Bali akan digelar di Potato Head Beach Club pada Minggu, 2 Desember 2018. Sunset People Project, Sunmantra & DJ Seabass, dan DJ Felix Dickinson akan menjadi penampil tamu.Penjualan tiket kedua konser akan dibuka pada Rabu, 12 September lewat situs web resmi Franz Ferdinand. Tiket juga dijual lewat go-tix.com dan loket.com.Franz Ferdinand aktif sejak 2002 dan merilis album studio debut pada 2004. Grup indie rock ini telah mencuri perhatian dunia musik dengan terpilih sebagai nomine sejumlah penghargaan musik, termasuk Grammy.Sejak 2017, mereka berjalan dalam formasi lima personel, meliputi tiga pendiri Alex Kapranos, Bob Hardy, dan Paul Thomson, serta dua anggota baru Julian Corrie dan Dino Bardot. Always Ascending adalah album studio kelima, menyusul Right Thoughts, Right Words, Right Action yang dirilis pada 2013.(ELG)