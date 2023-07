Legenda Jazz Tony Bennett Meninggal Dunia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dunia musik berduka atas kepergian legenda jazz Tonny Bennet pada usia 96 tahun, pada Jumat 21 Juli 2023 pagi waktu setempat, di New York, Amerika Serikat.Meninggalnya Bennett dikonfirmasi oleh humasnya, Sylvia Weiner, kepada Associated Press. Dalam pernyataan itu, Weiner mengatakan Bennett meninggal di kampung halamannya di New York, tetapi tidak merinci secara spesifik sebab kematiannya.Bennett didiagnosa menderita alzheimer pada 2016, namun tetap menunjukan performa musiknya dalam berbagai panggung. Pada 2021, Bennett sempat tampil bersama bintang pop Lady Gaga.Secara mengagumkan kiprah Bennett dalam kancah musik jazz diakui dengan 19 trofi Grammy Awards dan masuk ke dalam nominasi sebanyak 41 kali.Bennett merilis debut album Because Of You, pada 1952. Kemudian dia melahirkan hit yang ikonik "I Left My Heart In San Francisco" pada 1962. Lagu itu juga yang membawa Bennett menerima trofi Grammy untuk pertama kalinya untuk kategori Record Of The Year dan Best Solo Vocal Performance - Male. Bennett juga dianugerahi Grammy Awards Lifetime Achievement Award pada 2001.Kolaborasi Bennett dengan Gaga menjadi salah satu bagian dari bab akhir perjalanan musikal Bennett. Keduanya sempat merilis album jazz berjudul Cheek to Cheek pada 2014 dan Love for Sale pada 2021.