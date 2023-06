Flavs Festival 2023 Umumkan Penampil Baru, dari FLO dan Sederet Musisi Lokal Lain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah mengumumkan tanggal dan daftar penampil (line-up) fase pertama pada Mei 2023 lalu, FLAVS Festival 2023 kini kembali membagikan kabar terbaru. Girl group asal Inggris, FLO, akan menambah daftar penampil internasional terbaru dalam festival yang mewadahi berbagai warna dan kultur yang ada dalam kancah hip hop, soul, dan R&B itu.Grup asal Inggris yang beranggotakan Stella Quaresma, Renée Downer, dan Jorja Douglas tersebut bergabung dengan deretan penampil internasional lainnya yang telah diumumkan sebelumnya, yakni Lil Pump (Amerika Serikat), DaBaby (Amerika Serikat), Loco (Korea Selatan), dan Yugyeom (Korea Selatan).FLO bisa dibilang adalah talenta segar yang menjanjikan dalam ranah R&B. Sejak merilis debut single bertajuk "Cardboard Box" pada Maret 2022, nama trio tersebut terus melejit dan mendulang prestasi, salah satunya berhasil meraih kemenangan di ajang Radio 1’s BBC Sound of 2023 dan BRIT Rising Star Award 2023.Selepas merilis Cardboard Box, FLO juga merilis single lainnya, di antaranya "Immature" dan "Not My Job" yang terdapat dalam EP milik mereka yang berjudul "The Lead." Selain itu, mereka juga memiliki single berjudul ‘Losing You’. Terbaru, FLO berkolaborasi dengan Missy Elliot dalam single teranyar bertajuk "Fly Girl" yang baru saja rilis pada Maret 2023.Diisi oleh tiga perempuan muda bertalenta, para personel FLO memiliki impian dan ambisi untuk menggebrak dunia musik dan mencatatkan namanya dalam sejarah jajaran girl group papan atas, sebut saja Destiny’s Child, TLC, Pussycat Dolls, dan Little Mix yang berkarier dalam generasi sebelumnya.FLAVS Festival 2023 tidak hanya mengumumkan FLO sebagai tambahan nama penampil internasional. FLAVS Festival 2023 juga mengabarkan ada sejumlah nama musisi Tanah Air yang tak kalah menarik yang akan turut memeriah perhelatan musik dan kultur yang diadakan selama dua hari tersebut. Sejumlah nama lokal tersebut antara lain Amster Gank, Bennett A.K., Defbloc Union (Endo, Insthinc, Jere Fundamental, Kid Vicious, Madness On Tha Block, Ways), GANGGA, Hollandia 98, Indobeatbox, Jayko, Jinan Laetitia, Joe Million, Los Pakualamos, Mahalini, Morad feat. Jamie Aditya, Nartok, OOMLEOBERKARAOKE x E-One Cronik feat. Mamang Kesbor, Paul Partohap, Punokawan (Mario Zwinkle, Matter Mos, Sonjah, Tuan Tigabelas), Raben, Son of Garuda, dan St.Loco.FLAVS Festival 2023 akan diadakan pada 29 dan 30 Juli 2023 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta. Pada perhelatannya kali ini, festival tersebut mengusung tema “Unity”. Sesuai dengan temanya, FLAVS ingin menyerukan semangat keberagaman yang meskipun memiliki berbagai perbedaan, tapi tetap satu jua. Berkenaan dengan itu, FLAVS Festival 2023 juga hendak merayakan 30 tahun sejak kemunculan hip hop di Indonesia yang mana genre musik tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki berbagai warna dari berbagai akar. Untuk merayakan hal itu, FLAVS Festival 2023 – dalam waktu dekat– juga akan mengumumkan tiga proyek musik spesial yang akan ada di panggung perhelatan tersebut.Sebelum menambahkan sejumlah penampil tersebut, FLAVS Festival 2023 telah mengumumkan sederet penampil, di antaranya Cecil, DB Mandala, Endah N Rhesa, Farrel Hilal, pemenang ajang pencarian bakat FLAVS Nu Icon yang terdiri dari Chrstpy (Papua), Owwie (Jawa Timur), Raihan (Medan), dan XJonathann (Minahasa), GAC, Jakarta Tenggelam (BAP., Basboi, ENVY*, Dzulfahmi, Tabco, Kink Yosev, Rai Anvio, Jessica Janess, Jordy Waelauruw Presents Colo Colo, Kunto Aji, Laze, Maliq & D’Essentials, Mukarakat, NDX A.K.A., Northsidekingz, OOKAY, Project Pop, Ramengvrl, Reikko, Salon RnB Presents Gavendri, Madukina, Moneva, Noni, RL Klav, Sade Susanto, Saykoji, Soul ID, The Soulful, Tiara Andini, Tribute to Glenn Fredly: The Bakuucakar feat. Andmesh Kamaleng, Kaka Slank, Mutia Ayu, dan Yacko.Tiket dari FLAVS Festival 2023 tersedia dalam berbagai fase penjualan. Harga tiket yang tertera belum termasuk pajak dan akan segera tersedia di www.flavs.id