Once Yakin Ahmad Dhani Melarangnya Nyanyikan Lagu Dewa 19 karena Masalah Pribadi

Sejumlah musisi kembali menggelar forum diskusi yang diadakan Kemenkumham dan DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) membahas seputar hak cipta lagu. Permasalahan paling mengemuka masih seputar soal pencipta lagu bisa melarang penyanyi lain menyanyikan lagu karyanya.Polemik ini bisa dibilang mencuat setelah Ahmad Dhani melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19 di konser solonya. Ahmad Dhani beralasan selama ini Once tidak pernah meminta izin membawakan lagu ciptaannya di konser.Once tak tinggal diam. Dia merasa Ahmad Dhani tidak bisa memberikan larangan karena tidak tertulis dalam hukum yang berlaku. Selama penyelenggara membayarkan royalti, Once merasa Ahmad Dhani tidak bisa melarang.Setelah terlibat adu mulut di media, Once memutuskan tidak akan membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani lagi. Apalagi dia merasa larangan Ahmad Dhani bukan karena masalah hukum, tapi lebih ke masalah pribadi."Saya melihat ini sudah bukan saja masalah hukum tapi ada nuansa urusan pribadi, kalau saya sih gampang saja saya sudah buat pernyataan bahwa gak akan membawakan lagu Ahmad Dhani, baik sendiri atau sama Dewa 19," kata Once di Jakarta.Meski begitu, Once masih kukuh dengan sikapnya jika pencipta lagu tidak bisa melarang penyanyi lain selama royalti dibayar dengan benar. Bagi Once, hal terpenting adalah memastikan lembaga manajemen kolektif bisa lebih banyak lagi menjaring royalti sehingga pencipta lagu bisa sejahtera."Kalau kami lihat dari pemaparan dari ibu Dirjen sudah jelas, ada pasal 23 yang bisa memberikan hak ke penyanyi performer menggunakan lagu musisi asalkan membayar dan membayarnya lewat lembaga manajemen kolektif serta resmi. Jadi apabila mengikuti semua sistem yang ada tidak bisa larang-larang itu," jelasnya."Ini pun sebetulnya masih membuka kemungkinan untuk bicara lebih lanjut, masalah yang lebih krusial itu adalah masalah aturan hukum ini berhadapan dengan penerapannya," tandasnya.