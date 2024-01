Membedah Kesuksesan Lagu 'Penjaga Hati' Nadhif Basalamah

baca juga: Kaleidoskop Lagu Viral 2023



Setiap tahunnya pasti akan ada jenis musik yang akan menjadi tren baru. Ternyata ini kunci sukses yang bisa disimak oleh para musisi tanah air.Kalau melihat kilas balik pada 2023 lalu, salah satu lagu yang sukses menempati posisi teratas tanggal lagu hingga awal 2024 ini adalah lagu "Penjaga Hati" milik Nadhif Basalamah. Meski telah dirilis sejak pertengahan tahun lalu, lagu tersebut masih bertahan di sana hingga sekarang.Sepertinya itu berhubungan dengan hal yang disampaikan oleh Simhala Avadana, musisi sekaligus A&R (Artis dan Repertoar) dari label rekaman Trinity Optima Production. Ia mengatakan bahwa musisi yang akan bersinar setiap tahunnya itu tidak bisa diprediksi."Ini tuh lumayan tidak terprediksi sebenarnya karena semua kembali pada story," ucap Simhala Avadana kepada Medcom.id.Menurutnya, hal itu terjadi karena sebagian besar pendengar memilih untuk mendengarkan musik yang mereka suka saja. Selain itu, ia menilai bahwa mempertahankan nama seorang musisi cukup sulit di zaman sekarang."Sekarang tuh mendengar musik dengan berbagai streaming platform kan, they choose their own music kan," ucap Simhala Avadana."Yang harus di-maintenance nama brand sekarang tuh lebih sulit dibanding yang zaman dulu," tambahnya.Ia menjelaskan bahwa strategi dalam memasarkan musik penting diperhatikan oleh para musisi. Hal itu menjadi salah satu faktor bertahannya sebuah musik di pasaran.Simhala Avadana menjelaskan bahwa kenaikan sebuah lagu di tangga musik itu dinilai cepat, tetapi begitu juga penurunannya. Biasanya itu terjadi pada lagu yang sedang viral."Karena sekarang cepat naik, satu kali sebulan viral, bisa tiga bulan lagi ketika dia ngeluarin single yang lain gitu, mungkin secara cerita tidak terlalu kuat bisa jadi nggak seviral yang keluarin tiga bulan lalu," jelas Simhala Avadana.Selain itu, perputaran yang terjadi di dalam pasar musik Indonesia juga terbilang cepat. Simhala Avadana sebagai A&R dari sebuah label rekaman menyampaikan ciri-ciri penting dari musisi yang akan bersinar pada 2024 ini."Kalau nama-nama gue being general aja. Menurut gue nama-nama yang akan naik itu nama-nama yang secara story telling kuat," tutur Simhala Avadana."Nah, sepenting itu menurut gue, karena they want to know more, than just about the good song," lanjutnya.Di balik penjelasannya itu, Simhala Avadana mengatakan bahwa ada faktor yang berhuhungan antara penyanyi dan pendengarnya. Jadi, cara menyampaikan dan memasarkan sebuah musik itu bisa dikatakan sebagai salah satu penentu keberhasilan seorang musisi."Jadi harus ada relatable factor yang memang secara sudah proven dari tahun menahun kalau lagunya relate dan ada story-nya itu memang dan secara marketing itu jago masuk ke mananya, tepat audience juga pasti akan berhasil," pungkas Simhala Avadana.