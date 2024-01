Prediksi Tren Musik 2024

Jakarta: Berbagai jenis musik hadir setiap tahunnya. Apa yang akan menjadi tren pada 2024 ini?



Pada tahun lalu, musik galau dengan genre pop ballad masih mendominasi tangga lagu di Indonesia . Biasanya lagu dengan jenis tersebut tidak akan lepas pada posisi sepuluh teratas. Lalu, bagaimana untuk tahun ini?Simhala Avadana, musisi sekaligus A&R (Artis dan Repertoar) dari label rekaman Trinity Optima Production, mengatakan bahwa musik ballad tidak akan pernah turun di Indonesia. Musisi yang merilis lagu dengan jenis musik tersebut diprediksi akan merajai tangga lagu 2024."Gue masih ngerasa akan ada porsi untuk ballad Indonesia yang seperti tahun ke tahun nggak pernah turun," kata Simhala Avadana kepada Medcom.id.Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa jenis musik folk akan naik daun. Apalagi dengan pemilihan kata yang lebih puitis."Ada yang naik daun juga folk dengan pilihan kata-kata yang jauh lebih poethic dan subliminal," lanjut Simhala Avadana.Menurutnya, jenis musik folk terbagi menjadi dua di Indonesia. Ada lirik yang langsung mengarah ke poinnya, dan ada juga lirik idiom yang di dalamnya terdapat pesan secara tidak langsung."Karena kebagi dua, ada yang memang straight to the point the lyric dan ada juga yang secara lirik dia main subliminal, message gitu loh, idiom," ucap Simhala Avadana.Ia pun kembali menegaskan bahwa musisi yang akan merajai tangga lagu pastinya memiliki musik yang bercerita kepada pendengarnya. Apalagi mengingat bahwa pasar musik Indonesia cukup luas jika diperhatikan."Semuanya ini lagi-lagi akan gue bilang akan merajai pasar dia yang mampu bercerita yang mampu 'dengan baik'. Terus karena pasar Indonesia luas banget, secara safe juga kebagi banget gitu," ujar Simhala Avadana.Kemudian, faktor usia juga dinilai mempengaruhi tren musik Indonesia pada 2024 ini. Jadi, para musisi diimbau untuk lebih pintar dalam menargetkan pasar pendengarnya."Dengan segmentasi umur juga macem-macem. Jadi, memang siapa yang mampu bercerita dan audience nya tepat itu yang akan berjaya," pungkas Simhala Avadana.Sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa perputaran musik di Indonesia terbilang cepat. Alhasil, cukup sulit untuk memprediksi musisi mana saja yang akan bersinar dan lagu seperti apa yang akan menjadi tren pada 2024 ini.