Pertama Kali Main Series, Ochi Rosdiana Tak Masalah Dicium Ajil Ditto

Ochi Rosdiana mengaku gugup pertama kali bermain series berjudul Ketua BEM and His Secret Wife. Selama ini Ochi memang lebih banyak membintangi sinetron. Untungnya, Ochi beradu akting dengan artis yang sudah lama dia kenal seperti Ajil Ditto dan Gritte Agatha."Ini series perdana aku. Jadi tantangannya lebih ke gugup ya. Biasa main sinetron sekarang series, jadi episodenya sedikit tapi digarap lebih matang," kata Ochi Rosdiana di Jakarta.Dalam serial Ketua BEM and His Secret Wife. Selama, Ochi dan Ajil Ditto berperan sebagai suami istri. Ada pengalaman seru ketika Ajil Ditto tiba-tiba mencium Ochi. Padahal, adegan itu tidak ada dalam skenario."Sebenarnya skenario cium pipi enggak ada. Ya kita improv saja," kata Ochi Rosdiana."Intinya sutradara minta gue sama dia kayak enggak akur, terus gue diminta sejahil mungkin sama dia. Jadi buat Ochi marah dan kesal sama gua," timpal Ajil Ditto.Ochi dan Ajil memang sudah kenal sejak lama. Karena itu, Ochi ikut merasa terbantu dengan kehadiran Ajil di series ini."Senang banget main sama Ajil. Kerjasamanya baik ya. Memang nggak menutup diri, ngobrolin apapun lah sama dia. Kemistri enggak nyari ya, kebentuk sendiri aja," ucap Ochi.Di series Ketua BEM and His Secret Wife, Ajil Ditto berperan sebagi Reynand yang merupakan ketua BEM di kampusnya. Sementara Ochi Rosdiana berperan sebagai Bella yang merupakan anak dekan.Reynand berambisi untuk memenuhi program kerjanya di kampus agar terealisasikan. Di sisi lian Bella dan temannya curiga kepada Reynand, apakah ambisinya ada sangkut pautnya dengan kematian ayah Bella.Karena Reynand ingin membahagiakan ibunya yang sedang sakit, maka ia terpaksa mencari seorang istri dan dia memilih Bella. Bella pun menerima, karena ingin menyelidiki Reynand soal kematian ayahnya.Series Ketua BEM and His Secret Wife bakal tayang layanan streaming Genflix pada 23 Desember 2022.