Natasha Wilona Rombak Penampilan demi Menyusup ke Asrama Pria

Natasha Wilona menjalani peran berbeda di serial terbaru berjudul Skaya and The Big Boss. Natasha memerankan karakter seorang pria bernama Skaya.Natasha pun merombak penampilannya agar terlihat lebih maskulin. Dia juga harus mengubah intonasi suaranya seperti laki-laki saat berdialog selama syuting."Aku jadi cowok yang laki-laki banget untuk pertama kalinya. Kesulitannya banyak, mengubah suara dan ngomong, cara berjalan, sampai gestur," kata Natasha Wilona dalam keterangan tertulisnya."Teman-teman deket ada sih yang sudah aku kirim fotonya mereka lebih ke kayak lihatnya lucu karena enggak ngenalin, kayak bukan aku," lanjutnya.Natasha diceritakan harus menyamar ke asrama pria untuk menggantikan kembarannya bernama Skara yang diperankan Jonathan Alden. Agar tampil maksimal, Natasha cukup lama menyiapkan penampilannya sebelum syuting."Kalau aku lebih insecurenya takut aku enggak ganteng, takutnya kayak jelek banget nih cowok. Pokoknya setiap hari tuh sejaman persiapan dari make up sama berubah jadi cowok" ucapnya.Selain Natasha, Skaya and The Big Boss dibintangi Jonathan Alden, Raisya Bawazier, Tika Bravani hingga Willy Dozan. Serial Skaya and The Big Boss bakal tayang di MaxStream pada Januari 2023.