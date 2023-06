Tayang Hari Ini, Simak Sinopsis Indiana Jones and the Dial of Destiny

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial film Indiana Jones memasuki bagian terakhir di film kelimanya yang berjudul Indiana Jones and the Dial of Destiny. Film ini akan menjadi kali terakhirnya Harrison Ford memerankan karakter Indiana Jones yang sangat ikonis itu.Pada tahun 1944, selama Perang Dunia II, Indiana Jones dan rekannya, Basil Shaw, berada di Eropa untuk merebut artefak yang dicuri oleh Nazi. Mereka mencegah seorang ilmuwan Nazi, Jürgen Voller, mendapatkan Dial Archimedes, sebuah artefak yang mampu melakukan perjalanan waktu.Dua puluh lima tahun kemudian, Jones merasa tidak terima dengan fakta bahwa pemerintah AS telah merekrut mantan Nazi untuk membantu mengalahkan Uni Soviet dalam perlombaan luar angkasa. Orang itu ternyata adalah Jürgen Voller.Jones kemudian bertemu dengan anak baptisnya, Helena Shaw yang merupakan anak dari Basil. Helena malah berusaha merebut Dial Archimedes dari Jones untuk dijual di pasar gelap.Bukan cuma Helena, Voller ternyata juga masih berambisi merebut Dial Archimedes untuk kepentingan pribadinya. Situasi ini pun memaksa Indiana Jones untuk kembali berpetualang demi menyelamatkan Dial Archimedes yang amat berharga.Berbeda dengan empat film sebelumnya yang disutradarai Steven Spielberg, Indiana Jones and the Dial of Destiny disutradarai oleh James Mangold.Selain Harrison Ford, film kelima ini juga dibintangi oleh Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, dan Mads Mikkelsen.