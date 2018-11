Daniel Radcliffe Enggan Menonton Teater Harry Potter

Perjalanan panjang 11 tahun dalam film seri Harry Potter membuat sosok Daniel Radcliffe begitu lekat dengan tokoh utamanya. Karena alasan itu pula, dia mengaku enggan menonton drama teater Harry Potter and the Cursed Child, baik di Inggris maupun AS.Harry Potter and the Cursed Child adalah pertunjukan teater dari naskah tulisan Jack Thorne, yang dikembangkan bersama John Tiffani dan penulis novel aslinya, JK Rowling. Kisahnya mengikuti Harry pada masa 19 tahun setelah kejadian di novel ketujuh.Pertunjukan ini dibuka pertama kali di Palace Theatre London pada 2016, sebelum Broadway New York menyusul sejak pertengahan 2018 ini. Daniel bisa saja menonton di London atau New York, tetapi dia enggan."Aku sudah sangat sering ditanya soal ini dan merasa selalu memberikan jawaban buruk dan membosankan," kata Daniel dalam sebuah wawancara di program televisi AS, seperti dikutip Comicbook."Aku mungkin tidak akan pergi (menonton). Aku tidak punya rencana itu," lanjut Daniel.Menurut pria kelahiran 1989 ini, kehadiran dia dalam teater Harry Potter justru akan menjadi "gangguan" bagi penonton karena sosoknya yang sudah begitu dikenal sebagai Harry Potter versi film. Dia tak ingin merusak malam pertunjukan yang sedang dinikmati penonton."Malam di teater akan menjadi tidak santai,""Aku merasa orang-orang akan melihat seperti apa reaksiku – mungkin terdengar sangat sombong dan egois dan orang-orang tak peduli – tetapi jika aku dikelilingi para penggemar Harry Potter, rasanya akan ganjil," tutur Daniel.Setelah kontrak dengan Harry Potter selesai, Daniel terlibat lebih banyak dalam proyek film independen dan pertunjukan teater. Dua film terbarunya untuk tahun depan berjudul Guns Akimbo dan Playmobil: The Movie.Sejak Oktober lalu, Daniel sedang berada di New York untuk proyek pentas teater The Lifespan of a Fact tulisan John D'Agata dan Jim Fingal.(ASA)