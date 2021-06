Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Makhluk mitos cerita rakyat Filipina dijadikan serial animasi yang berjudul TRESE, dan tayang di Netflix hari ini, 11 Juni 2021. Serial ini diadaptasi dari novel grafis Filipina terkenal berjudul sama, karya Budjette Tan dan KaJO Baldisimo.TRESE menjadi serial animasi pertama BASE Entertainment dengan Tanya Yuson, Chief of Creative BASE Entertainment, dan Shanty Harmayn, duduk sebagai Executive Producer."Waktu pertama kali membaca buku komik TRESE, saya segera menyadari karya ini begitu keren dan spesial," ujar Tanya dalam press conference.Saya dan Shanty juga yakin TRESE akan menjadi tontonan yang bisa dinikmati tidak hanya oleh penonton Filipina, tapi lebih luas lagi. Perlu waktu dan usaha besar dari BASE Entertainment untuk akhirnya bisa mewujudkan ini."Tapi, dengan kolaborasi dan dukungan banyak pihak, seperti Jay Oliva dan studionya Lex & Otis, dan seluruh pihak di Netflix, akhirnya kami bisa membawa TRESE kepada penonton," tutur wanita yang juga salah satu tim penulis TRESE ini."TRESE adalah contoh bagaimana sebuah cerita lokal yang otentik dan menarik tetap bisa dinikmati oleh penonton global. Semoga kedepannya lebih banyak lagi cerita seperti ini," tambahnya.Ceritanya berlatar di Manila. Ketika makhluk mitos cerita rakyat Filipina hidup bersembunyi di antara manusia, Alexandra Trese, seorang detektif supranatural, menemukan dirinya akan berhadapan dengan dunia kriminal bawah tanah. Dunia itu dikendalikan oleh makhluk gaib yang jahat.Serial animasi TRESE terdiri dari enam episode, yang berdurasi 22 menit setiap episodenya. Selain main trailer, Netflix juga telah merilis barisan aktor sebagai pengisi suara untuk karakter di TRESE, baik untuk versi Bahasa Inggris dan Filipina (Tagalog).Shay Mitchell (YOU, Pretty Little Liars) menjadi pengisi suara untuk karakter Alexandra Trese untuk versi Bahasa Inggris. Selain itu, ada Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Manny Jacinto (The Good Place), Lou Diamond Phillips (La Bamba), dan Dante Basco (Avatar: The Last Airbender) yang juga ikut mengisi suara untuk versi Bahasa Inggris.Sementara itu, aktris Filipina Liza Soberano (My Ex and Whys; Alone/Together) mengisi suara Alexandra Trese dalam versi Tagalog, bersama dengan para pengisi suara profesional Filipina lainnya. Mereka adalah Simon dela Cruz (sebagai Crispin dan Basilio), Apollo Abraham (sebagai Captain Guerrero), Christopher Carlo Calling (sebagai Hank), Christian Velarde (sebagai Nuno), dan Eugene Adalia (sebagai Anton Trese).Salah satu nama besar dan sangat disegani di dunia seni sulih suara di Filipina, Rudolf Baldonado. Ia akan bertindak sebagai sutradara untuk para aktor pengisi suara tersebut.(ELG)