Angelina Jolie Angkat Kisah Atlet Amerika Jim Thorpe

: Aktris Angelina Jolie tampaknya siap melebarkan sayap di industri belakang layar.Dilansir dari laman Variety, Selasa, 8 Mei 2018, mantan istri Brad Pitt tersebut bekerja sama dengan Todd Black dan Steve Tisch dari Escape Artist Productions, memproduksi film biopik bertajuk Bright Path: The Jim Thorpe Story.Sesuai judulnya, film ini akan menampilkan kisah menarik dari sosok atlet legendaris asal Amerika, Jim Thorpe."Aku merasa terhormat bisa bekerja dalam proyek ini," ungkap Jolie."Aku memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Bill Thorpe, dan akan mendengarkan, dan dipandu oleh para anggota suku, dan keluarga Thorpe dalam membuat film ini."Keluarga Thorpe juga akan dilibatkan dalam proyek film ini. "Saudaraku Richard dan aku adalah anak-anak Jim Thorpe yang masih hidup.""Prestasi ayah dalam hidupnya adalah sumber kebanggaan bagi kami. Lebih dari enam dekade sejak film Jim Thorpe: All American yang disutradarai Burt Lancaster, keluarga kami mendengar banyak upaya untuk membawa cerita ini kepada khalayak modern. Namun, kami tidak pernah berbagi visi dalam film sampai penggambaran detail dalam Bright Path: The Jim Thorpe Story," ungkap anak Jim, Bill Thorpe.Thorpe diakui sebagai salah satu atlet terbaik dalam sejarah olahraga modern. Ia juga merupakan anggota dari Sac and Fox Nation, yang diakui sebagai suku terbesar dari tiga suku yang diakui secara federal penduduk asli Amerika, dari Sauk dan Meskwaki.Pada 1912, ia sempat meraih dua medali emas dari laga olimpiade, mewakili Amerika Serikat. Ia pun tercatat sebagai warga Amerika Serikat asli pertama yang berhasil meraih medali emas. Ironya, saat itu kewarganegaraan Thorpe tidak dikenal selama periode budaya genosida untuk penduduk asli Amerika.Kariernya menanjak ketika bermain dalam Major League Baseball, sepak bola profesional hingga mendirikan organisasi yang kini dikenal dengan nama NFL.Dalam film Bright Path: The Jim Thorpe Story, Martin Sensmeier bergerak sebagai produser eksekutif sekaligus memerankan tokoh Jim Thorpe. Abraham Taylor menemani Martin sebagai produser. Naskah asli ditulis oleh Abraham Taylor, Alex Nibley, dan Sterlin Harjo. Sementara itu, Josh Aker ikut berperan sebagai produser eksekutif bersama Justine Hunt untuk Box of Daylight Productions.Film ini telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antraranya Tuolumne Band of Mewuk Indians, Suku Mohegan, Bangsa Yocha Dehe Wintun, Suku Apache Tonto dan The Bear River Band of the Rohnerville Rancheria untuk berpartisipasi dalam pembiayaan film dan menceritakan kisah otentik."Sebagai penduduk asli Amerika, sangat krusial ketika kami menceritakan kisah kami," ungkap Ketua Mohegan, Kevin Brown "Red Eagle"."(Kisah) Thorpe sangat sensitif, dan film Bright Path akan menerobos batasannya. Untuk pertama kalinya, sebuah film besar tentang pria pribumi akan dibuat dan dirilis kepada khalayak umum. Kami sangat bangga menjadi bagian dari proyek itu."Robert Williamson sekaligus pemimpin klan dan anggota dari Sac and Fox Nation ikut mengungkapkan rasa bangga."Pada intinya, film Bright Path adalah kisah hak asasi manusia yang memiliki kekuatan. Ini akan membantu negara memahami rakyat kita dan perjuangan kita."Soal distribusi dan pembiayaan film akan ditangani pihak UTA's Independent Film Group.(DEV)