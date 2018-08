Wes Anderson Siapkan Film Berlatar Pasca Perang Dunia II

Setelah Isle of Dogs, sineas Amerika Wes Anderson dikabarkan sedang menyiapkan proyek film cerita terbaru dengan latar pasca-perang dunia kedua. Ini akan menjadi film panjang ke-10 yang dia arahkan.Menurut laporan The Independent, Wes telah memilih kawasan Prancis barat daya sebagai lokasi syutingnya selama empat bulan. Selama beberapa tahun terakhir, Wes memang menetap di Prancis.Rencananya, syuting dimulai pada Februari 2019. Belum ada kabar lebih lanjut siapa saja pemain yang terlibat atau seperti apa gambaran film ini. Namun latar ceritanya adalah Eropa sesaat setelah Perang Dunia II. Sebagian kru dari tim Wes akan datang ke lokasi tersebut pada September untuk melakukan persiapan.Menurut NME, Wes dikenal sebagai sutradara yang melakukan syuting di lokasi sesuai latar cerita. Misalnya The Royal Tenenbaums yang mengambil lokasi New York AS dan The Darjeeling Limited dengan lokasi Rajasthan India. Karena itu, besar kemungkinan cerita untuk film terbaru ini terjadi di Prancis.Wes Anderson adalah sineas kelahiran 1969. Dia telah menulis dan menyutradarai sembilan film cerita panjang sejak 1990-an, yang sebagian juga turut dia produksi seperti Rushmore, The Life Aquatic with Steve Zissou, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, dan The Grand Budapest Hotel.Film terakhirnya, Isle of Dogs, dirilis oleh Fox Searchlight Pictures di sejumlah negara pada April-Mei lalu. Film animasi stop-motion ini berkisah tentang seorang bocah yang mencari anjingnya setelah spesies ini dibuang ke sebuah pulau karena wabah flu anjing.(ELG)