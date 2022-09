Film Miracle In Cell No. 7 Raih 2,4 Juta Penonton dalam Sepekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Miracle In Cell No. 7 terus menambah raihan penontonnya. Setelah menembus angka sejuta penonton dalam empat hari, film garapan Hanung Bramantyo itu menembus angka 2,4 juta penonton.Jumlah itu didapat Miracle In Cell No. 7 dalam waktu satu pekan sejak penayangannya pada 8 September 2022. Film adaptasi dari film Korea itu meraih 2.425.443 penonton"Alhamdulillah mudah-mudahan terbang tinggi lagi penontonnya. Terima kasih buat penonton yang sudah memberikan support untuk film ini, mudah-mudahan terhibur dan membawa manfaat," kata Vino G. Bastian dalam keterangan tertulisnya.Angka penonton ini bisa dipastikan akan bertambah mengingat film garapan Hanung Bramantyo ini masih mendapat banyak layar. Terlebih lagi memasuki akhir pekan. Akun Bicara Box Office memproyeksikan film ini menembus angka tiga juta penonton pada akhir pekan ini."Kami senang sekali film Miracle In Cell No 7 mendapat apresiasi yang sebesar ini. Harapannya sih, bisa lebih banyak lagi penontonnya. Terima kasih buat dukungannya untuk film Miracle In Cell No 7," kata Indro Warkop.Selain dibintangi Vino dan Indro, film Miracle In Cell No 7 menghadirkan Graciella Abigail, Tora Sudiro, Bryan Domani, Indra Jegel, Rigen, Mawar De Jongh, Denny Sumargo, dan Agus Kencrot sebagai pemain.