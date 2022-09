Film Miracle In Cell No. 7 Raih 190 Ribu Penonton di Hari Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Miracle In Cell No.7 meraih respons positif di hari pertama penayangannya. Film garapan Hanung Bramantyo itu mendapat 190 ribu penonton.Pencapaian ini memuat produser Falcon Pictures, Frederica teringat dengan prediksi sutradara film Miracle In Cell No 7 versi Korea, Lee Hwan Kyung. Lee sebelumnya yakin film adaptasi Miracle In Cell No 7 versi Indonesia bisa menembus 5 juta penonton."Mudah-mudahan apa yang diucapkan sutradara Lee Hwan Kyung bisa tercapai. Kita kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran semuanya," ucap Frederica dalam keterangan tertulisnya.Kebahagiaan serupa dirasakan Vino G Bastian yang memerankan Dodo. Vino bersyukur film Miracle In Cell No 7 bisa mendapat respons positif di tengah serbuan film horor."Saat bioskop ramai dengan film horor, senang rasanya bisa film Miracle In Cell No 7 di hari pertama bisa ditonton oleh lebih dari 190 ribu penonton. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton, dan semoga bisa mewakili semua perasaan para penonton film ini," kata Vino G Bastian.Film Miracle In Cell No 7 tayang di bioskop sejak 8 September 2022. Selain Vino G Bastian, film ini Graciella Abigail, Mawar de Jongh, Indro Warkop, Bryan Domani, Tora Sudiro, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna.