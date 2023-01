The Last of Us Episode 3 Tayang, Penggemar Siap-Siap Kecewa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Episode ketiga dari The Last of Us berjudul 'Long, Long Time', tayang hari ini di HBO. Episode ini mengadaptasi bagian Bill's Town dalam game.Druckmann selalu kreator telah menyebutkan bahwa episode tersebut memiliki perbedaan dengan versi gim dan mungkin akan membuat beberapa penggemar kecewa. Hal ini akan menjadi perubahan terbesar dari versi asli game The Last of Us.Dalam game PlayStation, Bill adalah karakter yang dikunjungi Joel dan Ellie yang ingin mendapatkan mobil untuk membantu mereka dalam perjalanan ke barat. Dia tinggal sendirian di kota yang penuh dengan jebakan.Pemain dapat menemukan catatan dan surat di sekitar level dari karakter bernama Frank yang mengisyaratkan bahwa hubungan keduanya lebih dari sekadar 'mitra'. Sebelum menyelesaikan bagian tersebut, pemain menemukan mayat Frank, yang mengungkapkan bahwa dia telah bunuh diri.Dalam permainan, dikatakan bahwa Tess yang selalu berurusan dengan Bill dan Joel tidak memiliki hubungan lebih sebelumnya. Namun dalam serial HBO, Murray Bartlett berperan sebagai Frank dan klip yang dirilis sejauh ini mengungkapkan bahwa dia akan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam episode tersebut daripada yang ada di dalam game.Dalam foto promosi juga terlihat bahwa episode ini akan menunjukkan masa lalu Joel dan Tess, sementara dalam game, tidak ada bahasan mengenai awal cerita dan juga kematian Sarah. Game Naughty Dog juga memperkenalkan Bloaters di bagian Bill's Town.Dalam game, Tess mati karena ditembak oleh pihak FEDRA yang datang ke pemukiman mereka. Meskipun telah ditembak, Tess berusaha mengalihkan FEDRA, agar Joel dan Ellie bisa kabur. Sementara dalam serial TV, Tess digigit oleh kumpulan manusia yang terinfeksi, Ia sengaja mengorbankan dirinya agar Joel dan Ellie bisa selamat.Craig Mazin, penulis Chernobyl Series dan salah satu penulis di The Last of Us, mengonfirmasi dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa acara tersebut tidak akan menampilkan adegan jamur. Dalam seri video game, infeksi jamur dapat disebarkan oleh jamur, yang berarti ketika memasuki area yang penuh dengan infeksi sehingga para karakter harus mengenakan masker gas untuk mencegah infeksi.Namun untuk acara ini, hal tersebut telah dihilangkan dan digantikan oleh sulur-sulur yang bertindak seperti sarang pikiran bagi yang terinfeksi jika terganggu."Di dunia yang kami ciptakan (series), jika kami menebarkan jamur di udara, akan sangat jelas bahwa jamur tersebut akan menyebar ke mana-mana dan semua orang harus mengenakan masker sepanjang waktu dan mungkin semua orang akan benar-benar terinfeksi pada saat itu." jelas Craig."Jadi, kami menantang diri kami sendiri untuk menemukan cara baru yang menarik bagi jamur untuk menyebar, tetapi sebagian besar saya pikir kami hanya terhubung dengan jiwa dan semangat permainan." lanjut penulis tersebut.Dalam game Last of Us, wabah terjadi pada tahun 2013 dan sebagian besar ceritanya terjadi 20 tahun kemudian pada tahun 2033. Namun untuk serial HBO, diubah menjadi pandemi yang dimulai pada tahun 2003 dan kemudian melompat ke tahun 2023.Permainan The Last of Us dimulai dengan pemain yang mengendalikan Sarah, putri Joel, pada malam ketika wabah terjadi dengan sungguh-sungguh. Untuk series, bagian ini sedikit diperpanjang dan berlangsung selama sekitar 30 menit di pemutaran perdana, dengan lebih banyak waktu yang dihabiskan dengan para karakter sebelum dunia berantakan.Game The Last of Us dikenal dengan permainannya yang menegangkan, melibatkan aksi sembunyi-sembunyi dan ledakan aksi habis-habisan. Pemain harus mengelola sumber daya untuk memastikan mereka dapat menavigasi aksi dengan baik ketika situasi mulai memanas.Namun, dalam proses mengadaptasi serial ini untuk TV, Neil Druckmann mengatakan bahwa mereka telah mengurangi kekerasan dan hanya menyisakan hal-hal yang "esensial"."Ini adalah perubahan yang masuk di akal, video game adalah media interaktif dan harus membuat pemain tetap terlibat dengan putaran gameplay dari waktu ke waktu."