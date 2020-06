Salah Sebut Nama Rekanan, Drive-in Cinema Meikarta Minta Maaf

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Head Marcomm Meikarta, Andika Surya Pratama meminta maaf salah ucap perihal rekanan event organizer untuk Drive Thru Dine In di lahan parkir District 1 Meikarta, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat."Semalam waktu ditelepon saya agak bingung melihat itu pekerjaan tim komersial distrik, saya di Meikarta-nya," kata Andika Surya Pratama kepada Medcom.id, Sabtu 6 Juni 2020."Ternyata namanya Accoustic, nama EO partner saya itu Accoustic, maaf saya salah," kata Andika Surya Pratama lagi.Sebelumnya, Andika Surya Pratama menyebut Ergo and Co sebagai rekanan event organizer ketika ditanya perihal keberlanjutan berita penayangan ilegal film Susah Sinyal produksi Starvision Plus di Meikarta Drive Thru Dine In.Dihubungi di kesempatan berbeda, Founder Ergo and CO, Adam Hadziq mengklarifikasi tak ada kerja sama apapun dengan pihak Meikarta. Kabar ini langsung dibantah oleh Adam."Ergo and Co tidak pernah ada hubungan apapun dengan Meikarta dan perihal penayangan di Meikarta itu, tidak ada sama sekali kaitannya dengan kami karena memang 100 persen berbeda," tegas Adam saat dihubungi Medcom.id, Jumat.Meikarta Drive Thru Dine In disambut pemberitaan tak sedap ketika produser Starvision Plus, Chand Parwez kecewa film Susah Sinyal produksinya tayang tanpa permisi di Meikarta. Perihal ini, Meikarta mengatakan itu adalah cuplikan dan saat itu sedang masa percobaan sebelum dibuka."Enggak ada penayangan film sebenarnya. Cuplikan-cuplikan film tapi walau bagaimanapun memang dari EO-nya," kata Andika, Jumat."Tim kami juga ada datang untuk koordinasi atau klarifikasi menjelaskan bagaimana kondisinya bahwa kami tidak ada acara komersial, cuplikan-cuplikan, dan lain-lain," kata Andika.(ELG)