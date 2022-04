Selain Will Smith, 5 Bintang Film dan Sineas Top Ini Juga Dilarang Ikut Oscar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Bill Cosby

2. Harvey Weinstein

3. Adam Kimmel

4. Roman Polanski

5. Carmine Caridi

(ASA)

Pihak Academy akhirnya memberikan hukuman kepada Will Smith akibat perilakunya di acara Academy Awards ke-94 alias Oscar 2022.Pada saat komedian Chris Rock ingin mengumumkan pemenang piala Oscar di kategori film dokumenter, dia sempat menyapa para audiens dan juga membuat candaan tentang mereka. Namun, Will Smith yang tidak terima oleh guyonan Rock tentang penyakit alopecia yang diderita oleh istrinya, Jada Pinkett Smith, langsung berjalan ke atas panggung dan menampar Chris Rock.Atas tingkah lakunya, Will Smith mendapat sanksi dari pihak Academy berupa larangan untuk menghadiri acara penghargaan Oscar selama 10 tahun. Sebelumnya, Smith juga telah undur diri dari keanggotaan Academy.Tidak hanya Will Smith, Academy juga melarang beberapa sineas karena perilaku mereka yang melanggar hukum, berikut adalah orang-orang tersebut:Aktor senior yang dikenal melalui serial TV The Cosby Show, ditendang dari keanggotan Academy pada tahun 2018 karena kasus pembiusan dan pelecehan seksual terhadap pebasket wanita Andrea Constand.(Bill Cosby. Foto: AFP)Harvey Weinstein adalah seorang produser film pemenang piala Oscar yang disegani pada era 1990-an dan 2000-an, namun dirinya dikeluarkan dari anggota Academy pada tahun 2017 karena tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan olehnya bermunculan. Bisa dibilang bahwa kasus Weinstein membuat gerakan anti pelecehan seksual, #MeToo meroket dan menarik banyak dukungan.(Harvey Weinstein. Foto: AFP)Sinematografer Adam Kimmel yang pernah terlibat di film Capote dan Never Let Me Go dikeluarkan dari keanggotaan Academy karena sejarah kasus pelecehan seksual yang dilakukannya.(Adam Kimmel. Foto: Twitter @AdamKimmelASC1)Roman Polanski adalah sutradara senior yang pernah membesut film seperti Chinatown, Rosemary's Baby dan The Pianist, di mana dirinya menang Oscar untuk sutradara terbaik. Polanski terjerat kasus pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur membuatnya dikeluarkan dari anggota Academy. Pada tahun 1977, Polanski melarikan diri ke Prancis setelah mengaku bersalah.(Roman Polanski. Foto: AFP)Menjadi tokoh sineas pertama yang dikeluarkan dari keanggotaan Academy pada tahun 2004. Berbeda dengan lainnya, Caridi keluar dari Academy karena kasus pelanggaran hak cipta, mengedarkan film Something's Gotta Give secara ilegal.