Amazon Akan Rilis Reality Show Adaptasi James Bond

Jakarta: Waralaba film action yang sebelumnya diadaptasi dari novel karya Ian Fleming, James Bond sukses besar di pasaran. Hingga saat ini waralaba James Bond memiliki 25 film yang sukses mulai dari film pertamanya, Dr. No (1962) hingga No Time to Die (2021). Aktor Daniel Craig juga mempengaruhi popularitas film seri di antaranya Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), dan Spectre (2015)."Melihat pencapaian James Bond, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia Amazon baru-baru ini dikabarkan telah membeli studio MGM (re: Metro-Goldwyn-Mayer) dan semua propertinya termasuk James Bond, seharga USD8,5 miliar atau setara dengan Rp122 triliun," ujar Presenter Metro TV Puti Pama dalam tayangan Showbiz di Metro TV, Sabtu, 9 April 2022.Tidak lama setelah itu, Amazon mengumumkan akan merilis proyek baru untuk James Bond. Proyek baru tersebut akan membuat serial yang berbentuk Reality Show berjudul 007’s Road to The Million. Tayangan tersebut sudah dipersiapkan selama empat tahun lamanya.Serial tersebut menayangkan para peserta yang disebut dengan agent dalam menjalani misi berkeliling dunia untuk mendapatkan hadiah senilai jutaan dolar. Selain itu, serial ini juga menyuguhkan beberapa lokasi ikonis dari James Bond yang dijamin menegangkan.Kesuksesan film No Time to Die yang rilis pada tahun lalu membuat para penggemar menunggu waralaba James Bond diselesaikan. Bagi Anda yang merupakan salah satu penggemar, pastinya tidak sabar untuk menanti perkembangan selanjutnya dari serial 007’s Road to The Million. (