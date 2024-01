Film Monster Tayang di Indonesia Hari Ini, Simak Sinopsisnya

Advertisement

(ELG)

Seperti tradisi tahunan, Barack Obama merilis daftar lagu, buku hingga film favoritnya di tahun 2023. Tahun ini, mantan presiden Amerika itu memasukkan film Monster sebagai favoritnya.Monster merupakan film asal Jepang garapan sutradara Hirokazu Kore-eda. Naskah film ini ditulis oleh Yuji Sakamoto.Film Monster mengisahkan seorang Ibu tunggal bernama Saori Mugino (Sakura Ando) yang membesarkan putra semata wayangnya, Minato (Soya Kurokawa) seorang diri.Suatu ketika, Saori menyadari perilaku anaknya yang aneh. Dia lantas menemukan bukti tingkah janggal Minato ternyata disebabkan oleh sang guru di sekolah, Hori (Eita Nagayama).Saori kemudian melontarkan kecaman terhadap Hori dan menuntut penjelasan dari gurunya. Sejak saat itu, hubungan antara ibu, anak, dan guru di antara mereka mulai terungkap.Hirokazu Kore-Eda merupakan sutradara kawakan Jepang yang merilis sejumlah karya ikonis, seperti After Life (1998), Like Father, Like Son (2013), Shoplifters (2018), hingga Broker (2022).Film pemenang di Cannes Film Festival 2023 itu dibintangi oleh sederet aktor Jepang berpengalaman, seperti Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Yuko Tanaka, hingga Hinata Hiiragi.Film Monster sendiri ditayangkan di bioskop Indonesia pada 3 januari 2024. Di Indonesia, sebelum tayang di jaringan bioskop, film ini telah lebih dulu tayang di festival film Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2023.