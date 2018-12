Foxtrot Six Jadi Film Action Pertama Chicco Jerikho dan Rio Dewanto

Duet aktor Chicco Jerikho dan Rio Dewanto kembali hadir dalam film drama action Foxtrot Six. Dalam film ini, keduanya berperan sebagai eks marinir yang berjuang di tengah pemberontakan dan situasi kelaparan di Indonesia pada masa depan.Selain menjadi proyek ke sekian kali untuk duet Chicco dan Rio, ini menjadi proyek action pertama mereka di panggung seni peran."Gue excited banget syuting film ini dan menyediakan satu tahun khusus untuk film ini. Dari awal tahun mulai persiapan, latihan fisik, kita masuk bootcamp," katq Chicco Jerikho di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa 4 Desember 2018.Ada hal menarik dalam film ini yang membuat Chicco tertarik. Bukan tentang adegan action, film ini menyuguhkan konten kuat tentang isu kemanusiaan di Indonesia."Film ini bukan hanya menjual film action, tapi yang paling penting adalah story telling. Jelas banget. Dari awal sampai akhir, gila," tuturnya.Debut dalam film action kali ini membuat suami dari Putri Marino itu semakin ketagihan untuk kembali terlibat dalam proyek serupa. Lebih-lebih, film action ini melibatkan oleh Mario Kassar sebagai produser eksekutif. Sebelumnya, Mario Kassar terlibat sebagai produser di film Rambo dan Terminator."Ketagihan banget dan ini di-handle sama Uwais Team. Gue benar-benar pingin coba lagi next day," imbuhnya.Selaras dengan Chicco, Rio pun antusias bermain dalam film ini. Meski sebelumnya Rio Dewanto pernah memegang peran tentara dalam film I Leave My Heart in Lebanon, ini merupakan layar pertama Rio melakukan adegan fighting."Yang membedakan dalam film ini pastinya action sci-fi (science fiction) dan diproduksi dengan well-prepared. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi hiburan yang berbeda dan baru untuk film Indonesia," tutur Rio.Dalam Foxtrot Six, Chicco Jerikho dan Rio Dewanto beradu peran dengan tiga aktor lain yakni Oka Antara, Mike Lewis, dan Verdi Solaiman. Sebagai heroine dalam film action, ada aktris Julie Estelle yang terlibat asmara dengan Oka Antara.(ELG)