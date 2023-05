Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah 35 tahun setelah film animasi Ariel dirilis, Disney membuat ulang dalam versi live action dengan judul film The Little Mermaid yang dirilis pada 24 Mei 2023. Antusiasme penonton, khususnya pecinta film Disney, sangat luar biasa.Melansir dari Variety, pendapatan film The Little Mermaid selama empat hari sejak debutnya mencapai USD 118 juta atau setara dengan Rp 1,7 triliun. Pendapatan tersebut membuat film The Little Mermaid berada di urutan kelima sebagai film dengan angka debut tertinggi dalam periode Memorial Day.Di balik kesuksesannya, film The Little Mermaid membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit, ditambah banyak diperlukannya CGI dalam proses produksi. Biaya sebesar $US 250 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun dikeluarkan untuk memproduksi film The Little Mermaid.Dengan begitu, film The Little Mermaid tetap perlu untuk menarik perhatian banyak orang. Salah satu promosi yang dilakukan Disney adalah membuat pameran seni The Little Mermaid yang berkolaborasi dengan Sorak Gemilang Entertainment (SGE) Live di Plaza Senayan, Jakarta.The Little Mermaid juga harus bersaing dengan film box office lainnya, seperti Fast X, Guardian of Galaxy Vol. 3, dan The Super Mario Bros. Movie.Film The Little Mermaid menceritakan tentang seorang putri duyung bernama Ariel, putri bungsu Raja Triton, yang gemar sekali berpetualang. Dalam perjalanannya menjelajah, Ariel datang ke permukaan dan jatuh cinta dengan Pangeran Eric.Perasaan cintanya kepada laki-laki itu membuat Ariel harus membuat keputusan yang berat. Ariel rela membuat perjanjian dengan penyihir laut jahat bernama Ursula agar bisa hidup di darat bersama Pangeran Eric.