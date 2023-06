Pengalaman Baru Adipati Dolken Jadi Penyandang Disabilitas di Why Do You Love Me

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Adipati Dolken menjalani peran berbeda di film Why Do You Love Me. Dia memerankan karakter penyandang disabilitas bernama Baskara yang menderita syaraf lumpuhButuh persiapan khusus buat Adipati untuk memerankan karakter tersebut. Salah satunya mendalami sosok fisikawan terkemuka, Stephen Hawking yang pernah mengalami kondisi serupa."Persiapannya lebih mempelajari teknikal karakter supaya bisa menjadi karakter yang solid. Sebenarnya yang susah sebagai disabilitas bisa tetap berpikir, punya pikiran yang luar biasa. Mungkin memang gua tidak bisa bergerak, tapi gimana mimpi gue lebih liar, lebih lepas, lebih free bisa ke mana-mana," kata Adipati Dolken di Jakarta.Hal serupa dialami Jefri Nichol dan Onadio Leonardo. Dalam film garapan Herwin Novianto ini keduanya juga memerankan karakter penyandang disabilitas. Sama seperti Adipati, Jefri Nichol juga melakukan riset untuk memperdalam perannya."Kami ada dua minggu buat reading sama beberapa hari buat ngebiasain di kursi rodanya. Aku juga ada sehari buat ketemu temen-temen disabilitas sama tuna rungu. Aku belajar bahsa isyarat juga. Selama ngobrol ada masukan dari mereka bahwa kalau nonton film Indonesia suka enggak ngerti karena gak ada subtittle-nya," ucap Jefri Nichol.Why Do You Love Me menceritakan kisah dari tiga laki-laki penyandang disabilitas yang mencari jati dirinya. Mereka memulai perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya dengan harapan mendapatkan pengalaman seksual pertama bagi diri mereka.Ketiga lelaki tersebut adalah Baskara (Adipati Dolken) yang menderita syaraf lumpuh. Danton (Jefri Nichol) penderita tumor otak yang melumpuhkan bagian bawah tubuhnya. Miko (Onadio Leonardo) penderita retinitis pigmentosa yang membuat buta. Mereka tidak akan membiarkan apapun untuk menghalangi perjalanan mereka. Dibantu Endang (TJ Ruth) yang bertugas sebagai supir, banyak kejadian-kejadian lucu sepanjang perjalanan."Film ini mengubah sudut pandang terhadap penyandang disabilitas itu penting banget dan dari sini gue secara spiritual baru sadar ternyata di dalam kegelapan masih banyak cahaya," kata Onadio.Selain Adipati Dolken, Jeffry Nichol, Onadio Leonardo, dan TJ Ruth, film ini dibintangi Lyodra Ginting, Marcelino Lefrandt, Donny Kesuma, Vonny Cornelya, Shara Virrisya, dan Maisha Kanna. Film Why Do You Love Me bakal tayang pada 29 Juni 2023.