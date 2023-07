5 Drama Korea Terbaik Adaptasi Webtoon

Berikut adalah lima drama Korea terbaik adaptasi Webtoon:

1. True Beauty (2020)





2. Itaewon Class (2020)



3. What's Wrong With Secretary Kim (2018)



4. A Business Proposal (2022)



5. Cheese in the Trap (2016)

Serial drama Korea masih menjadi salah satu tontonan banyak orang. Jalan ceritanya yang unik bisa berasal darimana saja, salah satunya adalah adaptasi cerita Webtoon.Cerita dari Webtoon memang sudah menjadi langganan untuk diadaptasi menjadi serial drama Korea. Apalagi cerita yang unik membuat penonton lebih tertarik untuk menontonnya.Serial drama ini diadaptasi dari judul Webtoon yang sama karya Yaongyi. True Beauty dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Moon Ga-young, Cha Eun-woo, dan Hwang In-yeop.Ketiga aktor itu saling beradu akting dan bertukar chemistry sehingga serial drama True Beauty disukai oleh penonton. Serial drama ini cukup menyenangkan untuk ditonton dengan pesan terselubung di dalamnya.True Beauty menceritakan tentang seorang siswi sekolah menengah yang tanpa henti diintimidasi dan diejek karena penampilannya. Siswi itu mendapat kesempatan untuk menemukan kembali jati dirinya dengan belajar seni merias wajah hingga ia dijuluki sebagai seorang dewi.Serial drama ini memiliki pesan yang cukup mendalam. Kamu akan diajarkan untuk menerima kesempatan kedua dalam hidup dan bagaimana setiap orang memiliki hak untuk memulai kembali kehidupannya.Serial Itaewon Class diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama karya Kwang-jin. Kesuksesan serial drama ini juga bisa dilihat dari lagu soundtrack resminua yang dinyanyikan oleh Gaho yang bertajuk "Start Over" berhasil memuncaki tangga lagu.Serial ini bercerita tentang kisah seorang remaja laki-laki yang menghadapi pahitnya kehidupan, mulai dari dari kematian tragis ayahnya hingga dikeluarkan dari sekolah dan mendekam di penjara. Setelah keluar dari penjara, remaja laki-laki mencoba untuk memulai hidupnya yang baru dengan membuka restoran miliknya sendiri.Ini adalah serial komedi romansa yang bisa menjadi hiburan para penonton untuk melepas penat kehidupan. Serial drama ini merupakan adaptasi Webtoon dengan judul yang sama karya Jung Kyung-yoon.Serial ini menceritakan tentang seorang sekretaris yang telah bekerja dan mengabdi selama bertahun-tahun secara tiba-tiba memilih untuk berhenti. Atasannya yang narsis kebingungan dan mulai melakukan segala cara agar sekretarisnya itu tetap bekerja bersamanya.Serial drama komedi romansa selanjutnya adalah A Business Proposal. Serial drama ini merupakan adaptasi Webtoon dengan judul yang sama karya HaeHwa.A Business Proposal menceritakan tentang seorang wanita yang membantu temannya dalam mengikuti kegiatan kencan buta. Namun ia tanpa sengaja menyadari bahwa pasangan kencan butanya adalah bosnya.Serial drama Korea ini diadaptasi dari Webtoon dari judul yang sama karya Soon Ggi. Cheese in the Trap bercerita tentang hubungan rumit yang dimiliki oleh dua orang mahasiswa.Serial drama ini bercerita tentang kehidupan kampus secara realistis. Cheese in the Trap akan menampilkan ketegangan dan permainan psikologis yang membuat penonton terpukau.