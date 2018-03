Chris Evans Bersiap Pensiun dari Film Marvel

Film Avengers 4 tampaknya akan menjadi seri karya terakhir Marvel Cinematic Universe (MCU) sekaligus film terakhir aktor Chris Evans. Dikutip NME, Chris Evans akan melepas statusnya sebagai Captain America. Film Avengers 4 menjadi akhir kontrak kerja Chris Evans sebagai superhero."Anda ingin turun dari kereta sebelum mereka mendorong Anda," kata Evan kepada New York Times, dikutip NME.Evans dijadwalkan masih harus menjalani syuting untuk film Avengers 4 tahun ini dan rencananya dirilis resmi pada 3 Mei 2019. Bos Marvel, Kevin Feige ikut mengamini film Avengers 4 akan menjadi seri terakhir garapan MCU.Chris Evans pertama kali memerankan tokoh Captain America sejak 2011 lewat film Captain America: The First Avenger. Ia kembali memerankan tokoh pahlawan Negeri Paman Sam tersebut dalam Avengers: Infinity War dan Avengers 4.Beberapa aktor kunci yang tetap bermain dalam Avengers 4 antara lain Robert Downey Jr. sebagai Iron Man, Mark Ruffalo sebagai Hulk, Scarlett Johansson sebagai Black Widow, Chris Hemsworth sebagai Thor, dan Jeremy Rener sebagai Hawkeye.(ELG)