Bella Ramsey, pemeran "Game of Thrones" bakal main di serial terbaru berjudul "The Last of Us". Dia akan memerankan karakter Ellie. Bella akan beradu akting dengan Pedro Pascal yang berperan sebagai Joel.Dilansir dari Variety, kabar dua pemeran serial terbaru HBO ini dikonfirmasi dari Neil Druckmann. Ia merupakan Penulis dan Direktur Kreatif untuk video game The Last of Us."Aaaa dan ada separuh lainnya. Pedro ikut serta dalam pertunjukan kami," tulis Neil di media sosial Twitter miliknya."Tidak peduli apa pun, Anda terus menemukan sesuatu untuk diperjuangkan," cuitnya sembari menyertakan artikel yang menuliskan sedang digarapnya film tersebut.Nama Pedro Pascal telah melambung tinggi usai memainkan film Disney Plus "The Mandalorian". Dia juga baru-baru ini muncul bersama aktris Gal Gadot dan Kristen Wiig sebagai Maxwell Lord yang jahat dalam "Wonder Woman 1984".Sedangkan Bella Ramsey terkenal karena perannya sebagai Lyanna Mormont dalam serial HBO lainnya. Tepatnya, serial yang berjudul "Game of Thrones".Sementara itu, serial "The Last of Us" memiliki latar waktu dua puluh tahun setelah peradaban modern hancur. Film ini menceritakan tentang Joel, seorang penyelundup, dan Ellie, gadis remaja.Karakter Bella sebagai Ellie merupakan seorang yatim piatu berusia 14 tahun yang tidak pernah tahu apa-apa selain planet yang rusak. Dia berjuang untuk menyeimbangkan naluri kemarahan dengan kebutuhannya akan koneksi dan kepemilikan. Juga tentang kenyataan yang baru ditemukannya, bahwa dia bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia.Di sisi lain, adaptasi serial "The Last of Us" pertama kali diumumkan pada bulan Maret 2020. HBO bakal bekerja sama dengan Sony Pictures Television untuk menggarap serial tersebut.Pencipta serial "Chernobyl", Craig Mazin, akan turut menjadi penulis skenario sekaligus sebagai produser eksekutif bersama Druckmann. Carolyn Strauss juga akan menjadi produser eksekutif bersama Evan Wells, presiden dari studio pengembangan game Naughty Dog.Studio game Naughty Dog sendiri telah merilis "The Last of Us" pada tahun 2013 dan menuai pujian dari kritikus dan penikmat game. Bahkan, game ini menyabet sejumlah penghargaan game terbaik tahunan.(ELG)