Aktor-aktor Legenda Star Trek Reuni di Picard Season 3

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Serial sci-fi Paramount+, Star Trek: Picard akan berakhir di Season 3, hal ini sebenarnya telah diungkapkan oleh pemeran Jean-Luc Picard, Patrick Stewart beberapa waktu yang lalu, namun baru dikonfirmasi oleh pihak Paramount.Kabar baiknya adalah, Season ke-3 itu akan menghadirkan semua pemeran-pemeran senior Star Trek: The Next Generation. Selain Stewart, aktor seperti LeVar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Jonathan Frakes, Marina Sirtis dan Brent Spiner akan terlibat di Season terakhir itu.Mereka bertujuh pertama kali muncul di serial Star Trek: The Next Generation yang disiarkan dari tahun 1987 sampai 1994. Star Trek: The Next Generation menceritakan kisah petualangan kapten Jean-Luc Picard bersama dengan krunya di atas kapal luar angkasa, U.S.S. Enterprise-D."Aku teringat ketika menonton premier Star Trek: The Next Generation hampir 34 tahun yang lalu bersama ayahku seakan itu terjadi kemarin. Itu adalah percikan yang memicu kecintaan saya pada cerita fiksi ilmiah. Jadi, cocok rasanya jika kisah Jean-Luc Picard berakhir dengan menghormati awalnya, rekan-rekan tercinta dan loyal dari U.S.S. Enterprise." ucap produser eksekutif Star Trek: Picard Season 3, Terry Matalas.Selain Picard, para Trekkie (sebutan untuk penggemar Star Trek) dapat menikmati serial-serial lainnya seperti, Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Prodigy dan Star Trek: Strange New Worlds.