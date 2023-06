Naura Ayu Rasakan Beban dari Kesuksesan Serial My Nerd Girl

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Serial My Nerd Girl berlanjut ke musim kedua setelah musim pertamanya yang sukses. Naura Ayu kembali memerankan karakter Rea bersama Devano Danendra sebagai Reyhan.Kesuksesan My Nerd Girl rupanya meninggalkan beban tersendiri bagi Naura. Dia merasa banyak orang bakal berekspektasi lebih terhadap lanjutan kisah Rea di musim kedua."Aku cukup deg-degan memerankan kembali Rea di My Nerd Girl 2 karena karakternya jauh lebih berkembang. Ditambah lagi cerita dan misteri yang dihadirkan akan sangat berbeda," kata Naura Ayu di Jakarta."Ini kan season 2, kita harus bisa memenuhi ekspektasi penonton yang udah nonton di season 1. Apalagi kan antusiasmenya besar di season 1," lanjutnya.Di sisi lain, Naura juga merasakan dampak positif dengan keterlibatannya di serial My Nerd Girl. Dia merasa kualitas aktingnya semakin terasah berkat serial yang disutradarai Annisa Meutia itu."Aku melihat banget impact-nya My Nerd Girl ke karier aku. Di sini aku menemukan teman-teman dan keluarga baru yang bisa kerja dengan profesional. Jadi aku senang banget," ucap NauraSeries My Nerd Girl 2 menceritakan lanjutan kisah Rea dan teman-temannya menghadapi berbagai konflik dan teror kehidupan. Di musim kedua menghadirkan pemain baru seperti Sandrina Michelle, Fadi Alaydrus hingga Shareefa Daanish. Mereka bergabung dengan pemeran lain seperti Naura, Devano, Ashira Zamita hingga Olivia Morrison.My Nerd Girl 2 akan ditayangkan di platform Vidio pada 1 Juli 2023.