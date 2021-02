Serial "The Mighty Ducks: Game Changers" Tayang Maret 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cuplikan serial "The Mighty Ducks: Game Changers" telah dipublikasikan di Disney+ Hotstar. Serial ini akan tayang secara perdana pada Jumat, 26 Maret 2021."The Mighty Ducks" merupakan salah satu serial ikonik yang tayang pertama kali hampir 30 tahun yang lalu. Kini, serial ini kembali hadir membuka lembaran baru, dibintangi oleh Lauren Graham dan Emilio Estevez yang kembali memerankan karakter legendaris Coach Gordon Bombay.Terdapat 10 episode yang berlatar di Minnesota. Serial "The Mighty Ducks" akan menceritakan evolusi tim yang dahulu selalu kalah, hingga kini menjadi salah satu tim terbaik.Awalnya, Evan Morrow (Brady Noon) yang saat itu berusia 12 tahun dikeluarkan dari The Ducks. Setelah itu, ia dan ibunya, Alex (Lauren Graham), berencana untuk membentuk tim yang terdiri dari sekelompok remaja yang sering dipojokkan.Mereka menemukan kembali keseruan dari permainan hoki dan kecintaannya terhadap permainan ini. Tentunya dengan bantuan dari sang pelatih, Gordon Bombay.Serial ini menampilkan deretan aktor muda berbakat. Di antaranya, Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham, dan De’Jon Watts."The Mighty Ducks: Game Changers" diproduksi oleh ABC Signature, yang merupakan bagian dari Disney Television Studios. Steve Brill, sang kreator, penulis, dan produser eksekutif dari ketiga film yang melahirkan franchise NHL, kembali hadir sebagai co-creator dan produser eksekutif dari serial terbaru ini.Josh Goldsmith dan Cathy Yuspa ("The King of Queens", "13 Going on 30") adalah co-creator yang juga berperan sebagai produser eksekutif. Michael Spiller berperan sebagai produser eksekutif dan sutradara untuk serial ini, dan James Griffiths sebagai sutradara/EP pada episode pilot.Emilio Estevez juga terlibat sebagai produser eksekutif dan Lauren Graham sebagai co-executive producer. George Heller dan Brad Petrigala dari Brillstein Entertainment Partners dan Jon Avnet dan Jordan Kemer yang juga terlibat sebagai non-writing produser eksekutif.(ELG)