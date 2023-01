ARMY Bersiap! BTS Yet To Come In Cinemas Tayang di CGV Mulai 1 Februari 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BTS Yet To Come In Cinemas Tayang di CGV Mulai 1 Februari 2023. Foto: cgv.id

Jakarta: Kabar baik bagi para penggemar Bangtan Boys ( BTS ), ARMY. Konser grup idol itu akan segera tayang di bioskop bulan depan.CGV mengumumkan akan menayangkan BTS Yet To Come In Cinemas pada 1 Februari 2023. Tiket sudah dapat dibeli mulai 11 Januari 2023."Tiket hanya bisa dibeli online melalui aplikasi atau website CGV dan ticketing partner CGV mulai jam 9 pagi. Akan ada limited merchandise setiap pembelian tiket," tulis akun Instagram cgv.id dikutip Medcom.id, Kamis, 12 Januari 2023.Format layar penayangan BTS Yet To Come In Cinemas di CGV adalah 2D, 4DX, dan ScreenX.Sebagai informasi, grup yang beranggotakan RM, J-Hope, Suga, Jin, V, Jungkook, dan Jimin itu mengadakan konser BTS Yet To Come di Busan, Korea Selatan, pada 15 Oktober 2023. Konser itu difilmkan.Harga tiket BTS Yet To Come In Cinemas di CGV bervariasi. Mulai dari Rp200 ribu hingga Rp280 ribu, tergantung lokasi.Wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Bali:Kota lainnya:Tiket BTS Yet To Come In Cinemas bisa dibeli secara online melalui aplikasi dan website CGV. Tiket juga dijual di sejumlah aplikasi seperti m-BCA, Gotix, Shoppe, TIX ID, dan Traveloka.