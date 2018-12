Pidi Baiq Bagikan Teaser Film Koboy Kampus

Pidi Baiq kembali menelurkan karya baru. Sukses mengadaptasi Dilan 1990 ke film, pria asal Bandung ini mengerjakan naskah film bersama Tubagus Deddy, sekaligus menyutradarai film Koboy Kampus 1995: (Understanding The Panasdalam).Melalui akun Instagram @pidibaiq, pria yang akrab disapa Ayah ini membagikan teaser film Koboy Kampus."Segera di bioskop-bioskop kesayangan pemiliknya," tulis Pidi Baiq, Sabtu, 29 Desember 2018.Koboy Kampus berkisah tentang band The Panasdalam pada era 90-an. Tentunya, dalam cerita dikisahkan perjalanan panjang sekaligus awal dibentuknya The Panasdalam, grup musik besutan Pidi Baiq.Sejumlah musisi digandeng untuk bermain dalam film ini di antaranya Jason Ranti, Danilla, Bisma Kharisma, dan Vinny JKT48. Ada juga aktor Ricky Harun, Ink Rosemarry, serta presenter David John.Sebelumnya, pada Mei lalu tim produksi melakukan open casting di markas The Panasdalam Jalan Ambon 8A Bandung, dilanjutkan open casting di Taman Budaya, Samarinda pada Juni.Film Koboy Kampus 1995: (Understanding The Panasdalam) telah melakukan syuting pada Juli tahun ini di bawah payung rumah produksi 69 Production dan Bianglala Production. Film dijadwalkan siap tayang 2019.(ELG)