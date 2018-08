Never Been Kissed, Kisah Perempuan yang Melajang 28 Tahun

Dua sineas Vietnam mengenalkan proyek dokumenter yang menarik minat banyak mitra Docs By The Sea karena kisahnya yang dengan mudah terhubung dengan orang-orang lintas benua. Film berjudul Never Been Kissed, mengikuti Ly, perempuan heteroseksual berusia 28 tahun yang belum pernah berciuman dengan laki-laki.Menurut sinopsis proyek, Ly adalah tipikal perempuan idaman mertua di Vietnam. Dia berpenampilan menarik, berpikiran terbuka, modern, lahir dari keluarga berpendidikan, lulus dari sekolah top, bekerja di bank internasional, punya kehidupan sosial baik, dan punya rumah sendiri di kota.Namun, Ly belum pernah merasakan ciuman pertama. Satu per satu temannya menikah dan dia mulai gelisah, merasa ada yang tidak beres dalam hidupnya. Pada usia 28, Ly tahu dia tak bisa menunggu lebih lama lagi menantikan sang pangeran.Dia mulai mempelajari kekuatan dan kelemahannya, serta ikut kuis tentang hubungan. Dia mengatur strategi untuk mendapat pasangan hidup lewat berdandan total, terapi, kencan daring, datang ke pesta pernikahan, serta mencari guru spiritual demi menuntaskan urusan romantis masa lalu.Ly berharap dia bisa menemukan pengalaman satu hubungan romantis yang serius.Proyek ini dimulai oleh sutradara Trang Dao dan produser Hieu Tran. Film masih dalam tahap sangat awal, yaitu riset serta pengembangan. Mereka masih mencari dukungan pendanaan, salah satunya lewat Docs By The Sea.Trang Dao, ditemui usai presentasi, bercerita bahwa Ly adalah sahabatnya. Mereka berbagi pengalaman yang sama."Aku juga lajang dan kami punya waktu-waktu sulit seperti dalam hal berkencan. Dia adalah sahabat baikku dan kami berbagi masalah yang sama. Aku rasa isu itu punya sesuatu yang menimbulkan masalah sehingga orang-orang punya pemahaman beda terhadap kami sebagai perempuan muda," ungkap Trang Dao di Hotel The Patra Kuta, Kamis, 9 Agustus 2018."Ini akan jadi perjalanan perubahan tentang cinta dan hubungan lewat pengalaman nyata karena dia belum pernah sama sekali punya hubungan," imbuhnyaProyek ini tidak berhasil mendapat hadiah yang disediakan para mitra DBTS sejak awal. Namun menurut Trang, di luar hadiah utama, sejumlah mitra menawarkan kerja sama, yang sebagian besar berbentuk akuisisi produksi atau ko-produksi. Mereka masih menimbang mana yang sesuai."Kami masih dalam tahap awal sehingga harus mengerjakan proyek ini dulu dan menentukan mana yang paling cocok," tukas Trang.(ELG)